Curling-legenden Thomas Ulsrud er død

Norge har mistet en af sine helt store legender.

Curling-stjernen Thomas Ulsrud er efter længere tids sygdom gået bort. Det bekræfter hans kone, Elin Grødal, til den norske avis VG.

- Jeg synes, han var en helt unik mand. Altid positiv og optimistisk. Han brød sig om andre og ville dem kun godt. Han havde ikke en eneste fjende. Middagen stod altid klar, når jeg kom hjem – når han altså ikke var ude at rejse for at spille curling, udtaler hun.

Hun fortæller, at Thomas Ulsrud ikke ønskede at være indlagt på sygehuset og derfor døde i parrets hjem omgivet af familien.

Norges landshold - med Thomas Ulsrud i spidsen - var kendt for altid at optræde i spraglet spilletøj. Foto: Aaron Favila/Ritzau Scanpix

Den norske curlingstjerne fik stillet kræftdiagnosen i slutningen af 2020, efter de norske sportslæger havde fundet det ved en rutinekontrol.

Det har dog ikke været en sygdom, som Ulsrud har delt med offentligheden. Det skyldes, at han helt til det sidste troede, at han ville blive kræftfri, fortæller enken.

Thomas Ulsrud var en yderst populær figur i norsk idræt og agerede skipper på Norges curlinglandshold, der vandt VM-guld tilbage i 2014.

Han var også med til at sikre OL-sølv i Vancouver i 2012.

Thomas Ulsrud var også med til OL i Pyeongchang i 2019, ligesom han havde sigtekornet rettet mod Vinter-OL i 2022 i mixed double. Det endte dog ikke sådan på grund af kræftsygdommen.

Thomas Ulsrud efterlader udover sin hustru parrets 20-årige søn, Jesper.

