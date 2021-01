Danmark dårligst i Skandinavien

Prisregn over danske sportssjerner

I seneste weekend fejrede den danske sportsverden sig selv ved den årlige sportsgalla, men faktisk så er Danmark Skandinaviens dårligste sportsnation.

I hvert fald hvis man skal stole på den rangliste, der hvert år udformes over verdens bedste sportsnationer.

Mens Norge kan juble over at være verdens næstbedste sportsnation, og Sverige er nummer 19, så er Danmark nede på en trist plads som nummer 30 på den årlige liste fra greatestsportingnation.com.

For 13. år i træk topper USA listen.

VERDENS BEDSTE SPORTSNATION 2020

1. USA

2. Norge

3. Tyskland

4. Frankrig

5. Schweiz

6. Rusland

7. Italien

8. Holland

9. Østrig

10. Canada

11. Storbritannien

12. Australien

13. Japan

14. Etiopien

15. Spanien

16. New Zealand

17. Kenya

18. Sydkorea

19. Sverige

20. Sydkorea

21. Tjekkiet

22. Polen

23. Belgien

24. Slovenien

25. Kina

26. Serbien

27. Slovakiet

28. Hviderusland

29. Argentina

30. DANMARK

Bevares det er stadig lige foran lande som Fiji, Letland og Indien, men altså værst i Skandinavien.

Og tilbage i 2016 var vi oppe som nummer 20, mens det dog er en del bedre end den plads som nummer 50, Danmark havde ved listens start i 2008.

Atypisk dansk: - Vi er OL-favoritter

DANMARKS PLACERING BLANDT VERDENS BEDSTE SPORTSNATIONER

2020: 30

2019: 39

2018: 31

2017: 29

2016: 20

2015: 30

2014: 34

2013: 24

2012: 37

2011: 27

2010: 41

2009: 31

2008: 50

Norge var verdens næstbedste sportsnation i 2020 - kun overgået af USA. Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Der bliver dog også lavet ranglister, hvor der er taget hensyn til befolkningen, og her er Danmark fremme som nummer 13 i verden.

Danmark er dog stadig dårligst i Skandinavien, da Sverige er nummer ni, mens Norge for fjerde år i træk er bedst i verden til sport i forhold til befolkningens størrelse.

BEDSTE SPORTSNATIONER I 2020 I FORHOLD TIL BEFOLKNINGSSTØRRELSE

1. Norge

2. Schweiz

3. Slovenien

4. Østrig

5. New Zealand

6. Holland

7. Letland

8. Østrig

9. Sverige

10. Tjekkiet

11. Canada

12. Belgien

13. DANMARK

Pladsen som nummer 13 er fremskridt i forhold til sidste års 18. plads, mens der er et stykke op til succesåret i 2016, hvor Danmark var nummer fire i verden, mens man i debutåret i 2008 var helt nede som nummer 24.

DANMARKS PLACERING BLANDT SPORTSNATIONER MÅLT PR. INDBYGGER

2020: 13

2019: 18

2018: 12

2017: 12

2016: 4

2015: 6

2014: 14

2013: 6

2012: 13

2011: 8

2010: 17

2009: 10

2008: 24

De danske baneryttere har sørget for, at Danmark fik gode point til 2020-ranglisten, men det var mest på to hjul, at der var dansk succes. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mens Norge og også Sverige henter mange af deres point i vintersportsgrene, så har Danmark i 2020 hentet hovedparten af pointene i banecykling og cykling.

I forhold til de senere år mangler Danmark sædvanlige point fra håndbold, bueskydning, kajak, sejlsport, badminton, roning, svømning, tennis, orientering, skydning og fodbold.

Sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande har det derfor nok ramt Danmark hårdere, at mange af sommersportsgrenene er blevet udsat og aflyst, hvorimod der lige nu er fuld gang i diverse former for vintersport - dog uden tilskuere.

Årets rangliste hos greatestsportingnation.com er på grund af corona således baseret på resultater i 22 sportsgrene frem for de 80 sportsgrene, der normalt er tællende.

Selv i de øvrige år har Danmark dog ligget under både Sverige og Norge både samlet og målt pr. indbygger. Kun i 2016 sneg Danmark sig lige akkurat over Sverige i sammenligningen målt pr. indbygger.

Tilbage ved OL 2016 fik svenskerne 11 medaljer, mens Norge måtte nøjes med fire medaljer, og de kiggede misundeligt mod Danmarks 15 medaljer, som det kan læses her.

