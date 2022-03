Danmark jagter podiepladser i sejlsportens Formel 1

Golden Gate Bridge og Alcatraz.

Sæsonens sidste grandprix i SailGP-serien bliver afviklet med et legendarisk baggrundstapet.

- Vi er generelt meget privilegerede. Det er svært at forestille sig en meget federe kulisse at slutte sæsonen af i. Det er også en bane med fantastiske forhold: Blæsevejr og et stadionsetup med tilskuere på begge sider.

Men hverken den næsten 1300 meter lange hængebro eller øen med det nedlagte fængsel bliver hovedfokus for den danske skipper Nicolai Sehested lørdag og søndag i San Francisco.

Han har sine øjne stift rettet mod en top-3-placering.

- Vi sigter højt. Vi skal på podiet. Det er ikke vigtigt, om vi slutter som nummer syv eller otte samlet for sæsonen, så vi trykker på og tager gerne nogle chancer for at komme på podiet, siger Nicolai Sehested.

Danmark slutter uanset resultatet i San Francisco sin første sæson i SailGP i bunden af den samlede stilling.

Som debutant i sejlsportens svar på Formel 1 er det som forventet og proklameret på forhånd. Skipperen kalder det tilmed en 'rigtig fin' sæson.

- Jeg havde troet, at vi ville være længere efter topholdene, end vi har været. Med lidt medvind kan vi sagtens være med, og vi kan også slå topholdene, siger Nicolai Sehested.

Mens hovedparten af rivalernes både består af en bred palet af nationaliteter, så satser Danmark dansk.

- Vi vil gerne vise, at dansk teknologi og sejlsport sagtens kan være med i toppen af sporten.

- Og uanset hvor svært det bliver, giver vi ikke op og begynder at hyre udenlandske folk ind, siger skipperen.

Danmark har i sæsonens første syv grandprixer, der hver består af fem heats og en finale, hentet to heatsejre, to andenpladser og fire tredjepladser.

Men endnu er det ikke lykkedes at slutte på podiet ved et grandprix. Det skal være anderledes i næste sæson.

- Vi gider ikke være et hold, der kun er med for at underholde og fylde deltagerantallet ud. Vi skal kæmpe med om podieplaceringer hver gang, vi sejler. Og der er vi ikke ret langt fra.

- Vi kan sagtens sejle podieplaceringer hjem i næste sæson. Målet er også at slutte på det samlede podium for sæsonen, men om det kan lade sig gøre, må tiden vise, siger Sehested.

SailGP blev startet i 2019 for at samle verdens bedste sejlere i samme bådetype og promovere sejlsporten til en bredere målgruppe.

Det kræver et opgør med den traditionelle måde at tænke sejlsport på, erkender Nicolai Sehested.

- Man er nødt til at lægge sine vaner og følelser af rigtigt og forkert på hylden. For hvis man vil være sejlsportens Formel 1, skal man være for alle.

- Og det bliver man kun ved at være nytænkende og underholdende for dem, der ikke lige har set sejlsport i 20 år og forstår alle bittesmå regler og detaljer.

- Jeg er 100 procent om bord. Jeg kan sagtens lægge det meste af det, jeg har lært gennem mange år, væk for at være med til at skabe en mere underholdende sport.

- Det er lidt mod sejlsportens ånd at afgøre et stævne og sågar hele sæsonen i et enkelt ræs til sidst, som vi gør i SailGP. Men det er mere underholdende. Hvis man vil vinde et grandprix, skal man være der, når det gælder. Det, synes jeg kun, er fedt.

Efter de fem heats lørdag og søndag kåres en vinder af og et podium ved San Francisco-grandprixet.

Herefter dyster de tre øverste i den samlede stilling for sæsonen i et alt-eller-intet heat om SailGP-titlen. Allerede nu står det klart, at den forsvarende mester Australien skal op mod Japan og USA.