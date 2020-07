Danmark trækker sig som vært for VM i gymnastik

Danmark opgiver værtskabet for VM i gymnastik, der skulle have været afholdt i Royal Arena i 2021.

Det bekræfter GymDanmark.

Årsagen til den drastiske beslutning er forbundets anstrengte økonomi.

Som følge af coronapandemien regner GymDanmark med et millionunderskud i 2020/21, og derfor vurderer forbundet, at det er uforsvarligt at gennemføre arrangementet.

- Det underskud, der potentielt ville komme ud af VM, ville vi ikke kunne holde til som forbund, siger GymDanmarks formand, Anders Jacobsen.

- Der er økonomiske udfordringer i eventen i sig selv på grund af corona, og vi har økonomiske udfordringer i forbundet på grund af corona. Samtidig ved vi heller ikke, hvad der sker på verdensplan i de næste to år.

- Det hele til sammen gør, at vi som bestyrelse har valgt at trække os som arrangør, forklarer formanden.

Ved andre store sportsbegivenheder i Danmark som VM i Håndbold og VM i ishockey har de danske forbund tjent millionbeløb.

Men sådan var det langt fra sikkert, det ville være gået ved gymnastik-VM, og i sidste ende blev risikoen for stor.

- Vi har fra starten opereret med et nulbudget ved VM. Og ser man på forbundets samlede virke på længere sigt, er det mest ansvarlige, at vi trækker stikket nu, siger Anders Jacobsen.

GymDanmark er i dialog med Det Internationale Gymnastikforbund (FIG) om, hvad den danske beslutning kommer til at betyde.

FIG meddeler på sin hjemmeside, at man nu lige nu overvejer, hvad der skal ske med næste års VM.

- FIG's eksekutivkomité tager beslutningen til efterretning og udtrykker sin ærgrelse og skuffelse.

- Eksekutivkomitéen vil inden for kort tid overveje konsekvenserne, blandt andet igangsættelsen af en ny budrunde for arrangementet, lyder det.

VM i gymnastik skulle have været afviklet 18.-24. oktober.

