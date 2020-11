Dansk basketlandshold går ned efter pausen og taber

Det så fornuftigt ud ved pausetid for de danske basketballkvinder, men det endte med et klart nederlag på 64-84 til Tjekkiet i EM-kvalifikationen.

Dermed har det danske landshold tabt sine tre første kampe og ligger sidst i sin gruppe med tre point. Der gives et point for nederlag og to for sejr.

Fredag eftermiddag mødtes de to hold i Letlands hovedstad, Riga, hvor Danmarks EM-kvalifikationsgruppe er samlet for at afvikle en stribe kampe på coronasikker vis.

Danmarks første opgør her var mod tjekkerne, der er langt højere rangeret i verden som nummer 17. Danmark er blot nummer 56.

Alligevel fulgte danskerne godt med i første og andet quarter, og Tjekkiet gik til pause med en føring på 46-41. Men derfra gik det skævt.

Tjekkiet vandt tredje og fjerde quarter med henholdsvis ni og otte point og snuppede de to point for sejren.

Maria Jespersen blev dansk topscorer med 18 point, mens Anne Hee stod for 12 af de danske point. Anfører Gritt Ryder scorede seks point.

- Jeg er mega skuffet. Ikke så meget over at tabe til Tjekkiet, for de er et rigtigt dygtigt hold, men mere over vores egen anden halvleg, siger Gritt Ryder i en pressemeddelelse fra Danmarks Basketball Forbund.

- Så længe vi holder os til vores koncepter, er vi okay, men de skruede lidt op for tempoet, og vi blev lidt trætte mentalt. De er mere vant at spille på så højt niveau så længe end os.

Søndag er det danske landshold igen i aktion, når holdet møder Rumænien. Herefter er der pause i kvalifikationen frem til februar, hvor Danmarks to sidste kvalifikationskampe i gruppespillet spilles.

Gruppevinderen er direkte videre til EM, men toerne har også en chance for at komme til slutrunden i Spanien og Frankrig i sommeren 2021.