Dansk curlingnedtur fortsætter med snævert nederlag

Det går slet ikke Danmarks vej ved mændenes VM i curling.

Natten til torsdag tabte danskerne 7-10 til Tyskland og har dermed lidt syv nederlag i otte kampe ved turneringen i Las Vegas.

Trods nederlaget markerede kampen dog et fremskridt ovenpå den trøstesløse indsats mod Schweiz onsdag aften. Her valgte Danmark at give op efter sjette ende ved stillingen 0-7.

Mod tyskerne var Tobias Thune, Daniel Poulsen, Mikkel Krause og Kasper Wiksten i stand til at gøre kampen spændende til det sidste.

Det startede ellers sløjt, og efter fire ender var Tyskland foran 5-1. Men Danmark vandt femte ende 3-0 og gav sig selv nyt håb før anden halvleg.

I niende ende nåede danskerne helt op på siden af tyskerne ved 7-7. Det gav til gengæld Tyskland fordel af sidste sten i den tiende og afgørende ende.

Den chance udnyttede de sikkert, vandt 3-0 og dermed kampen 10-7.

Danmark mangler endnu at spille fire kampe ved VM, men er tæt på at have udspillet sin rolle i turneringen.

De seks bedste hold går videre til playoffkampene, og danskerne deler lige nu sidstepladsen med Holland.