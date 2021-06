Dansk EM-guld til Emma Aastrand

Det danske OL-håb Emma Aastrand Jørgensen forsvarende lørdag sin EM-titel ved europamesterskaberne i Polen.

På overbevisende manér holdt den 25-årige dansker samtlige konkurrenter bag sig i finalen i 200 meter enerkajak.

Aastrand Jørgensen stillede op som forsvarende mester i Poznan, hvor ingen har været i stand til at slå hende i denne uge.

Danskeren vandt tidligere på ugen sit indledende heat og bookede dermed en direkte plads i finalen, mens flere af konkurrenterne måtte igennem en semifinale.

Emma Aastrand Jørgensen tog guldet foran Dora Lucz fra Ungarn og polske Marta Walcsykiewicz. Ingen af dem var dog i nærheden af at true danskeren.

Emma Aastrand Jørgensen er europamester igen. Foto: Linda Johansen

Kajakroeren er blandt Danmarks største medaljehåb ved OL i Tokyo denne sommer. For fem år siden i Rio vandt hun OL-sølv i 500 meter enerkajak.

Tidligere på lørdagen bookede den kvindelige danske firerkajak over 500 meter en plads i søndagens finale, da de vandt semifinalen.

René Holten Poulsen vandt lørdag formiddag B-finalen i 1000 meter enerkajak. Efter at han for nylig missede en plads ved OL i Tokyo, har Holten Poulsen meldt ud, at han tager en pause efter EM.

