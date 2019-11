Dansk EM-helt så på: Datter i historisk landskamp

Far blev Europamester, det bliver hun næppe…

Men for Line Piechnik kan det ’bare’ at være med i en EM-kvalifikation måle sig med Torben Piechniks fodboldguld i Sverige i 1992.

- Det er så fedt at få lov at prøve! Jeg har hørt masser historie fra dengang, så at få lov at stå her selv i min sportsgren er kæmpestort.

- Det var helt vildt at spille på hjemmebane i denne kulisse. Det var meget rørende, sagde Line Piechnik efter det genopstandne danske kvindelandsholds første kamp på dansk halgulv siden 2000.

EM-kvalifikationskampen mod et stærkt italiensk hold blev som forventet tabt, men Danmark havde stor ære af opgøret og fik vist, at vi på ingen måde er kanonføde.

- Vi beviser, at der er SÅ rigtigt, at vi er her, at vi hører til i denne EM-kvalifikation. Det er helt vildt, at spiller sådan kamp mod så godt et hold, sagde Line Piechnik efter 72-82-nederlaget til de italienske stjerner.



Torben Piechnik hev i gamle dage sin datter Line med på stadion. Nu er rollerne byttet om. Foto: Tariq Mikkel Khan

Blandt de 1543 tilskuere i den næsten fyldte Gentoftehallen var EM-helten Torben Piechnik, der fra bageste række fulgte datterens første landskamp på dansk grund.

- Nu er det ikke så vigtigt, hvad jeg har prøvet. Det vigtige er, hvad pigerne får lov at prøve.

- Og jeg tror, at det giver dem rigtig meget, at de kan få lov til at føle det at være på hjemmebane og spille så stor en kamp, sagde Torben Piechnik til Ekstra Bladet.

I gamle dage var det ham, der slæbte Line med på stadion. Nu er rollerne byttet om, men ellers er den 56-årige tidligere Liverpool-forsvarer ikke så involveret i datterens karriere:

- Hun har brugt mig, som enhver anden vil bruge sine forældre. Line er meget selvstændig. Hun ved godt, hvad hun kan og vil, så det er ikke andet end normal interesse.



Line Piechnik fik et stort kram efter den flotte danske præstation. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den udlægning nikkede den 29-årige guard, der til daglig spiller i spanske UCAM Primafrio til.

- Han støtter som alle andre fædre støtter deres børn. Det er jeg glad for, og så prøver jeg at føre navnet videre, grinede Line Piechnik, der ikke selv kom på pointtavlen mod Italien.

Det danske hold var kraftigt undertippede, men formåede at gøre det overraskende spændende mod et af Europas bedste hold og var med knap halvandet minut igen kun bagud med fire.

- Det er kæmpestort, og vi er tættere på, end vi troede, at vi ville være. Vi er så glade for, at det her er muligt, sagde Line Piechnik.



De danske spillere tabte kun med ti til et stærkt italiensk hold og fik bevist, at de hører til i EM-kvalifikationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nederlaget var Danmarks andet i EM-kvalifikationen. Først midt i november næste år kan Torben Piechnik igen se datteren i aktion på hjemmebane, når Rumænien kommer på besøg.

