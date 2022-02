Dansk forbund slår fast: Nægter at spille mod Rusland

Rusland bør ekskluderes fra det internationale basketballfællesskab på grund af invasionen af Ukraine.

Det mener Danmarks Basketball Forbund, som i et opslag på Facebook fordømmer de russiske handlinger

- Forud for gårsdagens (torsdagens, red.) herrelandskamp mod Norge blev der afholdt et minuts stilhed for at vise vores sympati og opbakning til den Ukrainske befolkning.

- Vi vil på ingen måder acceptere Ruslands invasion af Ukraine, og vi opfordrer Det Internationale Basketballforbund (Fiba) til at boykotte Rusland fra al aktivitet. Danmarks Basketball Forbund vil ikke deltage i kampe eller anden aktivitet med deltagelse af Rusland, lyder det i opslaget.

Rusland er ikke blevet udelukket fra store internationale sportsbegivenheder som følge af udviklingen den seneste tid, men står det til den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), bør det ske.

Det sagde hun til Ritzau fredag.

- Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, lød det fra ministeren.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har fodboldspilleren Yussuf Poulsen fra RB Leipzig forholdt sig til konflikten, efter at det tyske hold har trukket Spartak Moskva som modstander i Europa League.

- De har kvalificeret sig sportsligt. Så længe Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ikke træffer en anden beslutning, og vi spiller på et andet (neutralt, red.) sted, er det bare sådan, det er, siger han.

Uefa besluttede på et møde fredag, at russiske og ukrainske klubber på ubestemt tid skal spille deres hjemmekampe i Uefa-turneringer på neutral grund.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har meddelt, at alle ukrainske holds hjemmekampe de kommende fire uger skal spilles på neutral grund, og flere andre sportsbegivenheder er også blevet aflyst eller flyttet.