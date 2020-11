Dansk gigant i kæmpe kaos: - Et mareridt

Danmarks bedste klubhold i basketball, Bakken Bears, er hårdt ramt af coronapandemien.

Ifølge Jyllands-Posten er nu hele otte spillere smittet med coronavirus samt to fra staben omkring holdet.

Holdets træning er foreløbigt aflyst, og det kan blive svært at mønstre et hold i den næste Champions League-kamp mod Galatasaray, selv om den er udsat fra den 4. til den 11. november.

I et interview med Jyllands-Posten kalder sportsdirektør Michael Piloz situationen en mareridt.

- Det er et mareridt. Og det er også meget kontrastfyldt. Det er helt fantastisk, at vi har kvalificeret os til Champions League, hvor vi skal op imod nogle meget stærke modstandere. Det har vi glædet os til. Men på den anden side skal vi spille uden tilskuere og er ramt af denne situation, hvor vi får svært ved overhovedet at spille kampene, siger Michael Piloz.

Han fortæller, at alle, som rejser til Tyrkiet, skal have afleveret en negativ test senest søndag. Men det kan i sig selv blive vanskeligt, da der i værste fald kan gå næsten to måneder fra, at en person, der er testet positiv, kan aflevere en negativ test.

Piloz håber, at flest mulige spillere bliver klar til opgøret i Istanbul, men spørgsmålet er også, hvilken tilstand holdet er i rent sportsligt.

- Hvis vi slet ikke har trænet i to uger, giver det næsten ingen mening at spille den kamp, siger Michael Piloz.

Den aarhusianske klub tabte den første kamp i gruppespillet med 73-98 til spanske Tenerife. Også i den danske liga har Bakken fået udsat en kamp.

