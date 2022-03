Dansk hold øjner europæisk finale

Bakken Bears er en vellykket kamp fra en finale i den europæiske turnering Fiba Europe Cup.

Torsdag vandt det danske mesterhold den første af to semifinaler mod italienske Reggio Emilia med 74-72.

Det skete med stor opbakning fra Vejlby-Risskov Hallen.

- Vi fik energi fra publikum i en hård kamp, hvor alle gav, hvad de kunne. Det er det, der skal til for at vinde, så vi håber på endnu en sejr i den her serie.

- Nu skal vi bare hvile, fokusere og tage til Italien med den rette mentalitet, siger Bakken Bears-profilen Jarred Ogungbemi-Jackson til klubbens hjemmeside.

Cheftræner Anders Sommer roser sit hold for at følge gameplanen.

- Jeg synes, vi lykkedes rigtigt godt med nogle defensive aftaler, der gør, vi virkelig var på dupperne og et skridt foran.

- Det er tit det, der er afgørende mod de her hold. Er du et skridt bagud, får du en treer i hovedet, og er du et skridt foran, får du et steal. Det er de afgørende marginaler, siger Anders Sommer.

Bakken Bears spiller returkamp i Bologna onsdag i næste uge.

Det er tredje gang, at Bakken Bears er en del af de fire sidste hold i Fiba Europe Cup. Det var også tilfældet i 2018 og 2020.

I 2018 tabte Bakken Bears til italienske Sidigas Scandone. I 2020 blev et planlagt Final 4-stævne på neutral bane aflyst på grund af coronakrisen.