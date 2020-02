Dansk klub jagter historisk hattrick

En sejr over portugisiske Benfica vil give Bakken Bears billet til EC-kvartfinale. Se kampen direkte i aften på eb.dk.

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe på hjemmebane live og gratis på ekstrabladet.dk.

Heldigvis handler det ikke om fodbold.

De 17-dobbelte danske mestre fra Bakken Bears kan i aften lave et vaskeægte hattrick, selv om modstanderen er selveste Benfica.

Som andre europæiske storklubber som Barcelona, Real Madrid, Bayern München, CSKA Moskva m. fl. er Portugals mest vindende fodboldhold med 37 mesterskaber også til basketball, hvor Lissabon-klubbens basketballspillere dog kun har vundet 27 mesterskaber.

Bakken Bears er den ligning den lille, men kan med en sejr i aften blive den store og for tredje år i træk komme i en kvartfinale i Europa Cup'en på bekostning af netop mægtige Benfica.

Begge hold har otte point i en gruppe, hvor Bayreuth fra Tyskland er gået videre, så det er hvem, der skal følge med tyskerne over i play off-spillet, som skal findes i aftenens opgør.

I den omvendte kamp vandt portugiserne i Lissabon med 90-79.

Bakken Bears tabte efter eget udsagn udebanekampen på fysikken, da Benfica både kan fremvise flere centimeter i højden og flere kilo på kroppen.

Så vejen til den påkrævede sejr er at spille hurtigt og løbe gæsterne over ende, og det har Bakken Bears indtil været gode til på hjemmebanen og vundet rub og stub i Vejlby-Risskov hallen i de to gruppespil.

Bakken Bears kan melde alle mand klar, og det er værd at bemærke, at bjørnenes mest erfarne, den senegalesiske spiller Michel Diouf, som har spillet på højeste niveau i Spanien og Tyrkiet, er i scoringshumør og kan blive spilleren, som afgør knald-eller-fald opgøret, som har kampstart kl. 18.30.

Se også: Bakken Bears basker belgiere og kan stadig avancere

Kobes arbejdsiver inspirerede dansk basketkæmpe

Se også: Hærger videre: Syv sejre på stribe