Dansk landsholdsprofil testet positiv - igen

Basketball-landsholdsspilleren Sofie Tryggesson er for anden gang testet positiv for coronavirus og er ude af Danmarks EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet og Rumænien

Når Danmarks bedste kvindelige basketball-spillere mandag aften rejser til Letland, er det uden Sofie Tryggeson.

Hun er for anden gang testet positiv for coronavirus og må derfor ikke spille de to EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet og Rumænien

Sofie Tryggesson spiller til dagligt i belgiske Spirou Ladies Charleroi, og det var her, hun blev testet positiv 12. oktober.

- Det formodes, det er den oprindelige virus, der stadig kan spores, men det internationale forbund FIBA tør ikke tage chancen, skriver Danmarks Basketball Forbund til Ekstra Bladet.

Hovedpersonen vidste godt, at der var en risiko for at opleve endnu en positiv test.

- Sandsynligheden for at teste positiv var der, da virussen er i kroppen i op til 12 uger, efter man får virussen. Spørgsmålet er jo så, om jeg tester positiv, fordi der ligger død RNA (genetisk molekyle, red.) fra sidst, jeg havde virussen, eller om jeg tester positiv, fordi jeg er one in a million, der har fået virussen to gange.

- Hvis du spørger infektionsmedicinsk og Sundhedsstyrelsen i Danmark, så er det død RNA, men hvis du spørger FIBA, er jeg muligvis smittet igen, siger Sofie Tryggeson.

Heller ikke hendes søster, Ida Tryggeson, må rejse med de øvrige spillere til Letland, fordi de to har boet sammen i weekenden, men hun kan trods alt træde ind i landsholdsboblen torsdag, hvis hun kan fremvise en negativ test.

Landstræner Jesper Krone ærgrer sig over situationen.

- Det er virkelig en streg i regningen for os, men endnu mere synd for Sofie. Hun var med i Irland, og hun er dedikeret til landsholdsprogrammet. Hun var ikke med sidst og det kunne vi godt mærke, så jeg havde glædet mig til at få hende ind på holdet og ind i rotationen, siger han.

Danmark møder Tjekkiet fredag, inden der venter en kamp mod Rumænien søndag. Alle EM-kvalifikationskampe spilles i Riga i Letland, hvor hvert hold har sin boble. Det danske landshold bor på samme etage, og man må kun forlade etagen for at spise i en speciel spisesal eller i forbindelse med træning og kampe.

