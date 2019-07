Dansk mand jubler: Pludselig stod der en million på kontoen

Det var en af de arbejdsdage, der gik ekstra langsomt.

Kontoen var blevet tjekket på jobbet, og der var et beløb, som ikke rigtig gav mening. Danske Spil havde overført en god million til hans konto. Helt præcist 1.000.050 kroner.

Manden, der er i 60'erne og bosiddende i Haderslev, ønsker at være anonym.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Danske Spil har udsendt.

For den var god nok. Det var ikke en fejl. I weekenden blev en ny Lotto-millionær fundet - omend han selv skulle finde ud af det først.

- I havde ikke mit rigtige telefonnummer inde hos Danske Spil, så jeg havde ikke fået nogen besked eller noget. Men så kiggede jeg på min konto en morgen på arbejdet, og så stod der pludselig en million og halvtreds kroner, siger den lykkelige vinder.

- Det kunne jeg ikke forstå. Det blev en meget lang dag på arbejdet, for jeg skulle lige have fri, inden jeg kunne få det undersøgt nærmere, fortæller han.

Den videre efterforskning tog ikke lang tid. Det var den såkaldte millionærgaranti, som var blevet udløst.

Her skal der ikke flere end fire rigtige til at få et lod i puljen - og det var lige præcis det, som var tilfældet på mandens kupon.

Han ringede til konen for at fortælle bringe den glædelige nyhed. Men det var en skeptisk modtagelse til at starte med.

- Hun troede det var gas. Jeg var måske lidt selv skyld i det. For jeg ringede bare op og sagde, ”Vi er blevet millionærer”. Det troede hun altså ikke lige på. Det tog lidt tid, inden jeg fik hende overbevist.

Men det lykkedes, og nu kan en gammel drøm så i opfyldese.

Den nyslåede Lotto-millionær har altid drømt om at skaffe sig en veteranbil, når han gik på pension. Og selv om han venter lidt med det sidste, er finansieringen til førstnævnte nu på plads.

- Jeg er ikke helt klar til pension endnu, men jeg er helt klar til at få en veteranbil, så den vil jeg have nu, fortæller han.

