Dansk OL-sejler kæmper med baneduo om stor hæder

Anne-Marie Rindom har haft et stort år, og måske kan hun krone det med en fornem hæder.

Sejleren, der i sommer vandt guld ved OL i Tokyo i bådklassen Laser Radial, er blandt de tre nominerede til at blive Årets Sportsnavn, skriver Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark i en pressemeddelelse.

DIF-formand Hans Natorp ser Rindoms OL-guld som kulminationen på en årrække med højt internationalt niveau.

- I 2021 satte hun kronen på værket og blev fortjent OL-guldvinder i Tokyo. Hendes sejladser i Japan var dramatiske. Men som vanligt var hun kølig til sidst, så det endte lykkeligt med en strålende Rindom øverst på medaljeskamlen, siger han.

Dermed står det klart, at hun skal dyste med cykelrytterne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, som ligesom Rindom vandt guld ved de olympiske lege.

Baneduoen triumferede i disciplinen parløb, ligesom de tog det ædleste metal med hjem fra VM i oktober.

Tidligere i december havde Rindom også chancen for at vinde VM-guld, men det glippede på sidste dag og i stedet endte hun som nummer fire.

- OL i Tokyo var mit tredje OL, og det store mål var at stå øverst på skamlen. Det har jeg sammen med holdet omkring mig arbejdet hen imod i mange år, og det er virkelig stort, at jeg nu har opnået det.

- Jeg er rigtig stolt over, at jeg formåede at komme igen, da det hele var ved at gå galt. Det er noget, jeg tror, at jeg vil kunne bruge resten af mit liv - det at blive ved med at kæmpe for ens drømme og de mål, man har sat sig, lyder det fra sejleren.

De to nominerede er valgt fra en bruttoliste på 15 nominerede. Den sidste nominerede afsløres i næste uge.

Modtageren er prisen offentliggøres ved et gallashow i Herning 8. januar.