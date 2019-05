Dansk pokerstjerne risikerer fængsel: Fik konfiskeret 29 mio.

KØBENHAVNS BYRET (EKSTRA BLADET): En professionel dansk pokerspiller havde gode kort på hånden i mere end en forstand, da han i en periode på fem et halvt år ifølge anklagemyndigheden snød otte andre pokerspillere for store beløb.

Han er tiltalt for hacking og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, fordi han angiveligt installerede et spionprogram på de forurettedes computere, som kan affotografere modstanderens skærm og sende billedet til den tiltalte.

På den måde kunne han aflure deres kort, uden de vidste det. Og dermed sikre sig et særdeles fornuftigt udgangspunkt for at vinde over modstanderne.

Anklageren indledte tirsdag sagen i retssal fire i Københavns Byret med at vise en introduktionsvideo til online poker, mens den tiltalte pokerspiller klædt i hvid t-shirt og blå blazer nøje fulgte med fra sin plads ved siden af forsvareren.

Ville oprette en fond

Ifølge anklageren snød han i perioden fra december 2008 til juni 2014 minimum en kollega for 590.000 kroner, en anden for mindst 670.000 kroner, mens en tredje fik franarret mindst 1,2 millioner kroner.

Dertil kommer dog adskillige forhold, hvor anklagemyndigheden ikke har redegjort for beløbenes størrelse. Unders sin forelæggelse fortalte anklageren imidlertid, at den tiltalte pokerspiller har fået konfiskeret 29 millioner kroner. Et beløb, der blev overført fra tiltaltes bankkonto i Luxembourg til et advokatfirma med henblik på at oprette en fond, som anklageren forklarede det.

Udover straffesagen mod pokerspilleren har de forurettede personer anmeldt en civil sag, hvor de kræver at få et beløb svarende til de konfiskerede 29 millioner tilbage.

Kræver tiltalte fængslet

Sagen tog sin begyndelse 14. oktober 2014, da en af de forurettede anmeldte den tiltalte, fordi han mistænkte ham for at stå bag installationen af spionprogrammet. Et program, han blev opmærksom på takket være en advarsel fra sit virusprogram.

Ifølge anklageren installerede pokerspilleren programmet på de otter personers computere på forskellige adresser i både København, Aarhus, Berlin og Las Vegas.

Anklagemyndigheden kræver fængsel i sagen, mens pokerspilleren nægter sig skyldig i alle forhold. Yderligere to personer har været sigtet i sagen, men sigtelserne mod dem er frafaldet.

Der er afsat 11 retsdage til sagen, hvor de forurettede pokerspillere løbende skal vidne i sagen.

Se også: To mænd får 18 års fængsel for mord på OL-stjerne

Se også: Dansker scorer kæmpe millionpræmie i stor turnering

Vold, snyd - og en seriøst dum tisse-pause: Her er Superligaens største skandaler

Leicester-stjernernes skjulte fortid: Fra racistiske udfald til terrorangreb

Husker du Borg, Becker og McEnroe: Her er alle skandale-stjernerne i dag