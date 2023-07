Dansk toptræner taget for doping af hest

Bo Westergaard er blevet knaldet igen.

Den danske professionelle travtræner er blevet taget i at benytte sig af doping.

Det er hesten ID Exceptional, som er norsk kriterievinder, der er blevet testet positiv i en dopingtest, skriver det svenske medie Aftonbladet.

Testen blev taget efter en start til et løb i Skive.

Den danske toptræner udtaler i en pressemeddelelse, at nyheden har ramt ham 'lige i hovedet'.

'Det er klart, at efter jeg har fået meddelelsen om den positive prøve, har vi nu iværksat en omfattende undersøgelse af de rutiner og procedurer, vi har, samt vil foranstalte et gennemsyn af videoovervågningen for dagene før hestens start i Skive den 30. april,' udtaler Bo Westergaard.

'Det er særdeles svært for mig at fatte, hvordan ID Exceptional kan have fået stoffet i sig. Vi arbejder nu for at finde svar på, hvor og hvordan ID Exceptional har fået tilført stoffet Morphasol før starten på Skive.'

'Uanset hvad, skulle dette aldrig kunne have sket, og det er et alvorlig svigt.'

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at der har været urent trav i Bo Westergaards hestestald.

I 2016 faldt der dom i en sag, hvor Bo Westergaard blev udelukket i to år for at have dopet fire heste med det ulovlige middel dimetylsulfoxid.

Hvad den nye dopingdom får af konsekvenser for den danske travtræner, står endnu hen i det uvisse.

Det danske udvalg DH Sport skriver, at den positive dopingprøve sendes til et fransk laboratorium.

'Er B-prøven også positiv, fortsætter udredningen vedrørende placering af et eventuelt træneransvar for Bo Westergaard. Når udredningen er udarbejdet, vil det blive sendt til udtalelse hos Skandinavisk Doping Komité', skriver det danske udvalg.