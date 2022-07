Dansk verdensmester: Det er unikt

Selv om 26-årige Mads Brandt Pedersen i en årrække har tilhørt den absolutte verdenselite inden for kajakroning på maratondistancen, kommer EM, der starter torsdag, til at skille sig ud som noget helt særligt for den forsvarende, dobbelte verdensmester.

EM i kajakmaraton bliver nemlig ikke blot afholdt i Danmark, men i Silkeborg, hvor Mads Brandt Pedersen er født, opvokset og roede sine første meter i kajakken.

Mads Brandt Pedersen er i dag bosat i København omkring det nationale rostadion ved Bagsværd Sø, men barndomsbyen har fortsat en stor plads i hjertet hos den succesfulde roer.

- Det her EM betyder virkelig meget for mig, fordi det er på hjemmebane, og fordi det er virkelig unikt at få lov til at ro på det her niveau i min fødeby.

- Silkeborg er byen, hvor jeg voksede op og startede med at ro kajak, og hvor min familie og kæreste bor, siger han.

Annonce:

Mads Brandt Pedersen tørnede senest ud for Danmark i forbindelse med World Games i Birmingham. En international turnering for sportsgrene, som ikke er med ved OL.

En anderledes opgave

Her blev det til guld på den korte distance på 3400 meter og sølv på den lange distance på 20 kilometer.

Sydafrikanske Andy Birkett vandt på den lange distance. Han er af naturlige årsager ikke med ved EM.

Der er kun lidt over to uger mellem World Games og EM, og det har gjort forberedelsen ekstra udfordrende, fortæller Mads Brandt Pedersen.

- Formen er god, men det er klart, at det at ramme en formtop er en anderledes opgave, når man har roet så stort et løb så tæt på EM.

- Det at skulle holde sig i topform i to uger kan være svært, når man samtidig skal rejse til og fra Birmingham, køre nedtrapning for at få ro til de store løb for derefter at restituere og træne op til EM, siger han.

Det er til gengæld ikke noget, der bekymrer den sportsligt ansvarlige på maratondistancen i kajak hos Dansk Kano og Kajak Forbund Karsten Solgaard.

Annonce:

Han stoler på, at Mads Brandt Pedersen har sammensat et fornuftigt program op til EM. Hans professionelle tilgang til sporten er det vigtigste element bag hans succes, vurderer Karsten Solgaard.

- Mads træner ufattelig meget og er super struktureret. Det er nok hans største styrke. Derudover får han hjælp af sin erfarne træner Thor Nielsen, som har haft en flot karriere og deltaget i OL i kajak, siger han.

De har gode medaljechancer

Et andet forhold, som Mads Brandt Pedersen er opmærksom på, er det pres, som kan følge med, når man ror på hjemmebane.

- Jeg prøver at passe på med ikke at føle et eller andet pres, når jeg kommer hjem, og der hænger et stort banner på rådhuset med mit billede på.

- Jeg skal ud og gøre det, jeg plejer at gøre. Jeg ror kajak, fordi jeg synes, at det er mega fedt og kan lide at konkurrere og vinde, så det glæder jeg mig til, siger han.

EM i kajakmaraton strækker sig fra torsdag til søndag.

Foruden Mads Brandt Pedersen stiller ti andre danskere op ved EM i Silkeborg.

Annonce:

Heriblandt formstærke Cathrine Rask, som vandt sølv ved World Games.

Dansk Kano og Kajak Forbund vurderer desuden, at der er medaljechancer for toerkajakken bestående af Søren Maretti og Nikolai Thomsen.

Nikolai Thomsen, som er regerende individuel U23-verdensmester, skal også kæmpe med om U23-europamesterskabet på maratondistancen i enerkajak.