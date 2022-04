Dansk VM-nedtur for curlingherrerne

De danske curlingherrer har ikke fået en drømmestart ved VM, der afholdes i den amerikanske millionby Las Vegas.

Danskerne tabte 2-8 til værterne fra USA. De to point indhentede de i anden og femte ende.

Men efter otte ender havde amerikanerne hentet otte point, og de sidste to ender blev altså ikke spillet.

Mikkel Krause og holdkammeraterne skal spille tolv kampe ved VM. Herefter går de seks bedste hold videre.

I øjeblikket ligger Danmark på en delt femteplads med Tjekkiet, Korea og Holland. Imens deler Sverige, Norge, Canada og USA førstepladsen.

VM spilles fra 2. til 10. april.

Det danske hold udgøres her af en anden spillerkonstellation end den, der repræsenterede Danmark ved vinter-OL tilbage i februar. Her sluttede de danske herrer sidst af de ti deltagere.

Derudover hedder landstræneren heller ikke længere Kenneth Rifbjerg Hertsdahl. Lørdag - samme dag som landsholdet indledte VM - trådte Hertsdahl tilbage.

Det oplyste Dansk Curling Forbund i en pressemeddelelse.

Heri fremgik det, at Kenneth Rifbjerg Hertsdahl selv har ønsket at stoppe af blandt andet økonomiske årsager.

Beslutningen var allerede taget før vinter-OL. Men balladen i Beijing hjalp ham på vej, sagde den nu tidligere landstræner sagt til TV 2.

Konflikten under vinter-OL brød ud, da Kenneth Rifbjerg Hertsdahl på TV 2 kritiserede landsholdet for ikke tidligere at have skiftet ud på holdet, så reserven Tobias Thune kunne få chancen.

Det fik en af spillerne, Henrik Holtermann, til i fuld offentlighed at så tvivl om landstrænerens kompetencer.

Den tidligere spiller Mikael Qvist er midlertidig landstræner for herrerne ved VM i Las Vegas. I løbet af sommeren vil Dansk Curling Forbund ansætte en ny landstræner.