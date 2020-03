Danske basketball-ligaer suspenderet

Som så mange andre ligaer bliver de bedste danske rækker inden for basketball sat på pause på grund af coronavirus.

Både herrernes liga, Basketligaen, og Dameligaen suspenderes således frem til 29. marts.

Det skriver Danmarks Basketball Forbund på sin hjemmeside.

Onsdag meddelte forbundet, at man suspenderede alle rækker op til de to bedste, men at Basketligaen og Dameligaen selv havde mandat til at beslutte, hvorvidt der fortsat skulle spilles.

Det har ligaerne altså nu besluttet sig for ikke at gøre.

Tidligere torsdag blev det ligeledes meddelt, at samtlige turneringer arrangeret af Det Internationale Basketballforbund (Fiba) bliver suspenderet på ubestemt tid.

Dermed er Bakken Bears' kampe mod tyrkiske Bahcesehir Koleji i Fiba Europe Cup-semifinalen foreløbig udskudt.

