Danske basketherrer lider stort nederlag i jagt på EM-billet

Danmarks basketball-landshold er kommet skidt i gang med anden runde af prækvalifikationen til EM i 2025.

Søndag aften tabte de danske basketherrer med 75-99 til Norge i en kamp, hvor værterne var foran hele vejen, og spændingen til sidst var ikkeeksisterende.

Danmark har nu tabt sine to første kampe, efter at det torsdag blev til et nederlag på hjemmebane til Nordmakedonien.

Det efterlader danskerne med to point, mens Norge har fire point på førstepladsen.

Den tidligere NBA-spiller Gabriel 'Iffe' Lundberg, der har gjort comeback til landsholdet efter længere tids ufrivilligt fravær af klubmæssige årsager, blev dansk topscorer.

Han stod for 16 point på 11 forsøg og ramte blandt andet på to af sine forsøg bag trepointslinjen.

Generelt blev pointene spredt godt ud på de danske spillere, og både Mads Bonde, Jonas Zohore, Kevin Larsen og Darko Jukic scorede ligesom 'Iffe' et tocifret antal point.

Men det rakte altså ikke til et godt resultat.

EM-kvalifikationen er lang og snørklet. I juli vandt danskerne deres gruppe i første runde af prækvalifikationen, og det sendte holdet videre til anden runde.

Ud over Nordmakedonien og Norge er Slovakiet det sidste hold i gruppen. Slovakkerne har et enkelt point og møder selv Nordmakedonien søndag aften.

Vinder Danmark gruppen, som slutter til februar, går man videre til den endelige kvalifikationsturnering, som afvikles fra 2023 og frem til 2025. Sker det ikke, skal man ud i en tredje runde af prækvalifikationen.

Sidste år tabte de danske basketherrer med et enkelt point til Litauen i den afgørende kamp om at komme med til dette års EM.