Danske Michael i vanvidsprojekt: - Savet midt over

Det blev ikke til VM-guld for danske Michael Plahn, der fredag stillede til start i Double Ultra Triatlon, som er verdensmesterskabet i dobbelt ironman.

Den danske jernmand udgik, da han selv valgte at stoppe undervejs på den 360 kilometer lange cykelrute.

Ekstra Bladet har været i kontakt med MIchael Plahn, og han skriver i et svar:

- Jeg gav alt, men det var bare ikke godt nok, og derfor ved jeg, at det ikke skal fortsætte den vej. Nu vil jeg være den mand og far, som min kone og datter fortjener. Og ikke sætte mig selv først, som det har krævet at køre på eliteplan for at vinde, skriver Plahn til Ekstra Bladet.

På sin Facebook-profil har han udbygget oplevelsen.

- Med en drøm og et mål om at blive verdensmester kunne jeg efter få timer se, at det løb for længst var kørt.

- Erkendelsen er svær at sluge og alligevel nem. At gennemføre gjorde jeg sidst, men min ambition var hele tiden at gøre mere end det.

- Jeg følte mig klar, restitueret, frisk og veludhvilet op til racet. Alt var timet og tilrettelagt og mit hold var klart til at tage den store tørn.

- Men da svømmestarten gik kunne jeg se at jeg ikke var hurtig nok i forhold til elitesvømmerne. Der var fuld power på - og jeg blev savet midt over. Jeg endte med at forlade vandet rimeligt baldret og syret til i kroppen med 30 min. op til verdensmesteren Robert Karas på 1 pladsen.

Formet af sport - sådan ser atleterne ud under tøjet

Artiklen fortsætter under billederne

Fotos: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Verdensmesteren



Se også: Danske Michelle: Fødte i maj - i dag vil hun vinde Ironman

Se også: Vågnede nøgen og bundet til en stol

Dansk mirakelkvinde: Sådan kommer du i gang med triathlon

På cyklen havde han tunge ben og kunne hurtigt mærke, at han intet havde at skyde med, og han måtte opgive drømmen om at blive verdensmester.

- Jeg valgte at stoppe - fordi mine ben ikke blev bedre - tværtimod blev de tungere (meget mælkesyre) og tungere, skriver Plahn, der efter at have cyklet i to og en halv time var 45 minutter bagud.

Polske Robert Karas vandt i overbevisende stil i tiden 18 timer, 44 minutter og 38 sekunder, hvilket er ny verdensrekord.

Michael Plahn har i det seneste cirka halvandet år op til Double Ultra Triatlon trænet 25 til 30 timer ugentlig ved siden af et fuldtidsjob. Nu vil han stoppe projektet og i stedet bruge tid med sin kone Stine og datter Nora, og opslaget på Facebook bliver mødt med respekt og beundring for, hvad han været præsteret.

VM i dobbelt ironman blev skudt i gang fredag klokken 10 i Panevezys i Litauen.

Undervejs skulle deltagerne tilbagelægge 7,6 kilometers svømning, 360 kilometers cykling og 84,4 kilometer løb.

Ud over Michael Plahn deltager danske Jesper Madsen og Kim Mouritsen også. De er lørdag morgen endnu ikke kommet i mål.

Top-50: Wozniacki blandt verdens mest fitte sportskvinder

Se også: Denne sport vil Wozniacki dyrke efter tenniskarrieren