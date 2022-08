Danske rostjerner indleder jagt på OL-guld efter pause

Efter at have taget en pause fra roning på øverste niveau siden sidste års OL-bronzemedalje i Tokyo melder de danske roere Joachim Sutton og Frederic Vystavel sig klar til at gå på jagt efter mere olympiske metal.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

Frederic Vystavel fortæller, at målsætningen er en OL-guldmedalje i Paris i 2024.

- Pausen fra roning har gjort os godt. Vi har kunnet nyde livet. Se venner og familie, og passe et arbejde. Men jeg har inderligt savnet livsstilen som topatlet med en struktureret og planlagt hverdag.

- Min store drøm er, at vi finder tilbage til det unikke og dedikerede arbejde, vi lagde i vores sidste OL-kampagne. Jeg glæder mig til alle de hårde og gode træningstimer, der ligger foran os. Sammen kan vi nå vores mål - en OL-guldmedalje i Paris 2024, siger han.

Joachim Sutton har det på samme måde.

- Jeg elsker at sætte mig mål, flytte grænser og presse mig selv ekstremt. Lige som 'Fred' har jeg også en OL-ting i hovedet. Jeg drømmer om en OL-guldmedalje, siger Sutton.

Deres beslutning om at vende tilbage til landsholdsroningen skaber glæde hos Thor Juul Kristensen, der er sportschef i Dansk Forening for Rosport.

- Joachim og Frederic er to meget selvstændige og ansvarlige topatleter, som vi er utrolig stolte over at have tilbage på landsholdet. De har vist et forbilledligt samarbejde med deres træner, og de er præcis de rollemodeller, som vi har efterlyst, siger sportschefen.

For at sikre en plads ved legene i Paris, skal den danske roduo minimum opnå en 11.-plads ved VM næste år.

De to sjællandske roere bliver trænet af Jens Vilhelmsen, der tidligere var en del af 'Guldfireren'.