Danske sejlere nærmer sig VM-medaljer

Ved det igangværende VM i New Zealand i bådklasserne 49er, 49erFX og Nacra 17 er der størst mulighed for en dansk medalje i sidstnævnte bådklasse.

Nacra 17-sejlerne Lin Ea Cinholt og Christian Peter Lübeck var fredag de bedste på VM's fjerde dag, og efter placeringer som nummer ni, fem og fire avancerer den danske duo fra en syvendeplads til en fjerdeplads i den samlede stilling.

Det giver god mulighed for at avancere op på medaljeskamlen i løbet af weekendens afsluttende sejladser.

Danskerne er fire point efter både et britisk makkerpar på tredjepladsen og australierne på andenpladsen, mens der er 11 point op til italienerne i front af konkurrencen.

Natacha Violet Saouma-Pedersen og Mathias Bruun Borreskov ligger nummer 30 og er reelt uden medaljechance i Nacra 17. Den unge besætning har dog først OL i 2024 som sit mål.

Gode chancer for Baad og Thusgaard

I kvindernes 49erFX svarede Ida Marie Baad og Marie Thusgaard tilbage på en skidt torsdag. Fredagen blev godt nok indledt med en 18.-plads i vandet ud for Auckland, men den følgende sejlads gav en tredjeplads, før danskerne vandt dagens sidste sejlads.

Dermed avancerer duoen fra en tiendeplads til en femteplads og har også mulighed for at få en medalje med hjem fra New Zealand. Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby ligger nummer 16.

Af de fire danske besætninger i herrernes 49er er Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen det bedste bud på et dansk topresultat. Duoen ligger nummer 12 før de afsluttende sejladser.

Danmark har sikret sig en OL-nationsplads i alle tre bådklasser, men der er ikke sat navn på OL-besætningerne.

Det skal denne uges VM i Auckland samt næste års VM, der ligger allerede i februar i Australien, afgøre.

Den besætning fra hver bådklasse, der over de to mesterskaber opnår det bedste resultat, får OL-billetten.

