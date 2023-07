Dansker fik vildt tilbud: Sagde nej til penge og legende

Basketballspilleren Sharif Barfi fra Danmark har valgt at sige nej til et eventyr i USA, selvom det havde betydet flere penge og træningspas med selveste LeBron James

Kan du forestille dig at bo i Los Angeles, tjene mange penge og aflevere bolden til LeBron James af og til?

Højst sandsynligt ikke, men det var lige præcis det tilbud, som basketballspilleren Sharif Barfi fik i sidste uge.

Her blev den 18-årige dansker nemlig draftet som nummer to af South Bay Lakers, der er Los Angeles Lakers' reservehold.

Mandskabet spiller i G-League, som er NBA's udviklingsliga.

Men selvom det er niveauet under toppen af amerikansk basketball, så betyder det ikke, at du ikke får lov til at hilse på den altoverskyggende stjerne i NBA gennem de seneste 20 år.

For basketballspilleren er udviklingen vigtigst. Foto: Privat

Skulle have trænet med verdensstjerne

Det fortæller Sharif Barfi i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg skulle have trænet med LeBron James, hvis jeg var taget til USA. G-League er Los Angeles Lakers' reservehold, men alle spillerne træner sammen. Nogle af spillerne fra NBA-holdet spiller også med G-League. Jeg skulle nok have trænet med LeBron James en eller to gange om ugen.

Nu har den opmærksomme læser bemærket, at basketballspilleren siger 'hvis jeg var taget til USA'.

Sharif Barfi - som senest repræsenterede BC Copenhagen i Danmark - har valgt at takke nej til det vilde tilbud og fortsætte karrieren i Europa.

Og det er der to klare årsager til.

- Inden jeg fik muligheden for at blive draftet, så fik jeg også et andet tilbud. Jeg lagde rigtig mange tanker i G-League. Inden jeg stod med de to muligheder, så tænkte jeg G-League, G-League, G-League. Men så talte jeg med min gamle holdkammerat, der spiller i ligaen. Han får ikke lov til at spille sin position på banen, og jeg frygter det samme kan ske for mig.

- At skulle være væk fra familie og venner spillede ikke en rolle i forhold til at sige nej. Jeg tænkte mest på min udvikling. Jeg har skrevet under med en klub nu, hvor jeg tror, at jeg kan udvikle mig en masse og være klar til NBA om et år eller to. Jeg tror ikke, jeg havde fået den samme udvikling i G-League. Der er så mange collegespillere at konkurrere med. Jeg tænker ene og alene på min udvikling, fordi NBA er min store drøm.

Danskeren kunne have fået træningspas med superstjernen LeBron James. Foto: Emil T. Lippe/Ritzau Scanpix

Fik pludselig et opkald

Til trods for at Sharif Barfi ikke vælger et eventyr i USA i denne omgang, er han stolt over, at South Bay Lakers fandt ham interessant.

- Jeg vil sige, det er meget, meget stort at blive draftet til NBA’s udviklingsliga. Jeg blev meget glad, da jeg fik besked om, at jeg var top-to i draften. Der var mange hold, der gerne ville have mig. Jeg blev meget overrasket, da jeg fandt ud af, at så mange hold ville have mig.

- Hvordan opdager et hold i USA en basketballspiller i Danmark?

- Det fungerer sådan, at min agent fortalte mig, at der var international draft. Og så lagde jeg mine højdepunkter ind og fik efterfølgende et telefonopkald. Så jeg smider en video op, som de kan se i USA, og hvis de finder en interessant, så kontakter de min agent.

Den talentfulde dansker fortæller videre, at der var tale om en toårig kontrakt, og at han skulle være fløjet til USA i begyndelsen af august.

Sharif Barfi fortsætter karrieren i Europa. Foto: Privat

Så mange penge sagde han nej til

Og så vil Sharif Barfi hellere udvikle sig, end han vil tjene mange penge.

- Der er helt sikkert flere penge i USA, end der er i Europa. Jeg ville have tjent 40.000 dollars om året.

40.000 dollars svarer til i omegnen af 275.000 danske kroner.

Men for Sharif Barfi er penge, LeBron James og USA ikke det vigtigste lige nu.

- Jeg har haft tre basketball-idoler. Derrick Rose, Kobe Bryant og Michael Jordan. Og så har jeg selvfølgelig set op til LeBron James, men min udvikling er lige nu vigtigere end at træne med ham, siger han afsluttende.