Dansker nærmer sig ny EM-triumf

Den danske sejler Anne-Marie Rindom er godt på vej mod igen at kunne kalde sig europamester i bådklassen Laser Radial.

Rindom har efter sejladserne mandag, EM's næstsidste dag, der endte med en anden-, niende- og sjetteplads, en komfortabel føring på førstepladsen i pointregnskabet.

Danskeren ligger øverst med 19 point, mens hollandske Marit Bouwmeester på andenpladsen har 42. Græske Vasileia Karachaliou ligger på tredjepladsen med 51 point. I sejlsport gælder det om at have så få point som muligt.

Tirsdag venter de to sidste planlagte sejladser ved EM, der i år afholdes ved Gdansk i Polen.

Rindoms landsmand Anna Munch deltager også ved EM. Hun er placeret som nummer 23 med 120 point.

Anne-Marie Rindom er blandt den absolutte verdenselite inden for Laser Radial.

Ud over EM-titlen sidste år vandt hun også VM i 2019, hvilket var anden gang, hun blev verdensmester efter også at have vundet VM i 2015.

Hun har desuden blandt andet en OL-bronzemedalje på cv'et fra legene i Rio de Janeiro i 2016. Efter sidste års VM- og EM-triumfer blev hun af det internationale sejlsportsforbund, World Sailing, kåret som verdens bedste sejler på tværs af alle bådklasser.