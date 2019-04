Dansker sejler sig til ny World Cup-triumf

For anden gang på to uger er sejleren Anne-Marie Rindom strøget til tops i en World Cup-afdeling i Laser Radial.

I søndagens medal race i Genoa blev hun nummer to. Da førende Dongshuang Zhang fra Kina samtidig måtte nøjes med en syvendeplads i den afgørende sejlads, avancerede danskeren til førstepladsen.

Sejren var uventet, fortæller Anne-Marie Rindom i en video på Dansk Sejlunions side på Facebook.

- Jeg lå nummer tre, og jeg havde mange point op til "lynkineseren", men jeg fik en god start, og jeg havde kontrol over vinden, så jeg prøvede at sejle så smart som muligt og bevare roen.

- Jeg skal lige have sejren ind, for jeg har ikke helt fattet det endnu. Jeg har været meget træt i løbet af ugen, fordi vi har været så mange timer på vandet, så jeg skal lige forstå det, men det er mega fedt, siger hun.

For to uger siden vandt hun Trofeo Princesa Sofia Cup, der afholdes ud for Mallorcas kyst.

Hun har tidligere også vist sig frem som en af verdens bedste i Laser Radial ved store mesterskaber. Ved OL i Rio vandt hun bronze, og hun har også to VM-bronzemedaljer, hvoraf den seneste er fra VM i Aarhus sidste år. I 2015 blev hun verdensmester i Laser Radial.

Se også: Fuglsang snydt for triumf

Se også: Dortmund holder snor i Bayern efter Reus-opvisning