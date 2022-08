Dansker tabte – Kreml jubler

Præsidenten for det internationale skakforbund, FIDE, er blevet genvalgt, hvilket måske ikke lyder som en stor nyhed.

Men Arkadij Dvorkovich er russer, tidligere vice-premierminister for Rusland fra 2012 til 2018, og han vandt en knusende sejr på 157 stemmer ud af 173 ved FIDE-generalforsamlingen i Chennai i Indien for få dage siden.

Kreml fejrer valgsejren, som var det et slag i krigen i Ukraine. Præsident Vladimir Putins talsmand, Dimitrij Peskov, kalder det ’en meget god nyhed og en meget vigtig sejr’.

- Det er meget fornemt. Dette er en vigtig organisation, som har meget arbejde at gøre, og vi håber, Dvorkovich vil være succesfuld i sit arbejde, siger Peskov ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Kasparov er chokeret

Skak er en stor sport i Rusland og historisk et propagandaredskab.

Den tidligere verdensmester Garry Kasparov, som er opvokset i Aserbajdsjan under Sovjetunionen, nu kroatisk statsborger, kalder på Facebook valget af Dvorkovich for en russisk ’propagandasejr’:

Garry Kasparov. Foto: Agencja Wyborcza/Ritzau Scanpix

- Ikke på slagmarken i Ukraine, hvor Putins invasion er gået i stå, men stadig dræber mennesker hver dag. Nej, Kreml bruger valget af en russer som leder for FIDE til at sige, at Rusland har global støtte.

- Jeg er chokeret, men ikke overrasket over, at en politiker med et langt forhold til Putin og hans regime er blevet genvalgt som præsident for FIDE trods den igangværende invasion af Ukraine, siger Kasparov, der tilføjer, at FIDE har været i lommen på KGB (nu FSB) siden 1982.

Dansker på valgplakaten

Den danske stormester Peter Heine Nielsen, som er træner for den norske verdensmester, Magnus Carlsen, stillede op som vice-præsident på den ukrainske stormester Andrij Baryshpolets’ formandskandidatur.

49-årige Peter Heine Nielsen bor i Litauen og er gift med parlamentsformanden, Viktorija Čmilytė-Nielsen, der som en af de første vestlige politikere besøgte den ukrainske præsident Volodomyr Zelinskij i Kiev en måned efter, krigen var brudt ud.

- Baryshpolets spurgte, om jeg ville være hans vice-præsident, siger Peter Heine til Ekstra Bladet.

- Efter overvejelser sagde jeg ja til det. Jeg har jo som Carlsens træner set mange turneringer upfront, og hvordan der altid er sportswashing og profilering af oligarker og russiske politikere.

Arkadij Dvorkovich (t.h.) sammen med præsident Vladimir Putin i 2015. I 2018 gik han af som vice-premiermnister, hvorefter han blev valgt til præsident for verdensskakforbundet. Foto: Alexei Nikolsky/AP

Ifølge Nielsen brugte Arkadij Dvorkovich FIDE-midler til at føre global valgkamp for, en klage blev afvist, men ellers forløb valget uden åbenlys svindel.

- Resultatet afspejler, hvad de delegerede ønskede.

- Selve valgproceduren var ok, hemmelig afstemning, metaldetektor, tjek, så folk ikke kunne medbringe telefon og for eksempel tage billede af deres stemme og dermed bevise, hvad de har stemt, siger Peter Heine Nielsen.

Verdensmester abdicerer

Den norske verdensmester siden 2013, 31-årige Magnus Carlsen, vil ikke forsvare sin titel i 2023.

I stedet spiller russiske Ian Nepomniachtchi mod kinesiske Ding Liren. Nepomniachtchi tabte 7,5-3,5 til Carlsen i den seneste match om VM-titlen i 2021.

- Magnus vil gerne spille skak, spille turneringer, siger Peter Heine Nielsen.

- Han ønsker ikke at bruge halve år på forberedelser, som et VM kræver, men mere at spille noget han synes er spændende og sjovt. Der kan han bedre vise sit talent end i de ofte meget strategiske og defensive VM-matcher.

- VM-matcher er opslidende og fylder enormt meget mentalt. Magnus har spillet fem, vundet dem alle, og ønsker nu at bruge sit liv og sin karriere på andre ting. Men han er stadig motiveret for at vise, at han er klart den bedste skakspiller i verden.