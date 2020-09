Dansker tiltalt for at fuske med tv-kanaler

En mand fra Nordsjælland beskyldes for at have skaffet seere over hele verden uberettiget og billig adgang til en bunke tv-kanaler.

I en straffesag rejst af Bagmandspolitiet kræves manden idømt fængsel, fordi han dermed krænkede ophavsretten.

Kunder i Japan, Dubai, Singapore, Canada, Tyskland, USA, Australien og en række andre lande nød godt af udsendelser på blandt andet TV3 Sport, Viasat Golf, Eurosport og Discovery.

De fik også adgang til Premier League-kampe på Sky Sports, fremgår det af anklageskriftet.

Problemet er, at den 42-årige mand skal have stået for retransmission af kanaler uden at have sikret sig samtykke fra indehaverne af rettighederne.

For blot 35 euro per måned var der adgang til 475 kanaler. I perioden havde han op til 440 kunder, og den tiltalte sørgede for at sende tv-bokse og yde kundesupport, lyder det.

Den tiltalte nægter sig skyldig og mener, at han var i god tro, oplyser hans forsvarer.

- Min klient har handlet i tillid til, at dem, han købte af, faktisk havde rettighederne, siger advokat Andro Vrlic.

Ud over fængselsstraf kræver Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er SØIK, en fortjeneste på 356.000 kroner konfiskeret.

Politiet fik en anmeldelse af sagen i december 2017 fra Nordic Content Protection, der repræsenterer blandt andre TV2, Viasat og Canal Digital.

- Sagen udspringer af en større sag, som er forankret i Spanien, siger specialanklager Dorte Køhler Frandsen.

Tidligere har flere medier, heriblandt britiske The Telegraph, rapporteret om, at der var danske statsborgere blandt de anholdte i en stor spansk politiaktion mod tv-pirater.

Denne efterforskning begyndte i 2015. Det viste sig, at der fra 20 hjemmesider var blevet solgt uberettiget adgang til tv-pakker, og i alt skal de mistænkte have tjent otte millioner euro. De anholdte levede i sus og dus. Der blev beslaglagt 12 luksusbiler, skrev The Telegraph.

Den aktuelle sag i Danmark behandles af Retten i Helsingør 14. og 24. september.

Den adskiller sig fra tidligere straffesager om krænkelse af tv-kanalers og filmselskabers rettigheder, fordi kunderne har befundet sig over hele verden, oplyser specialanklager Dorte Køhler Frandsen.

Tidligere har billedet snarere været, at kunderne var omgangskredsen og bekendtes bekendte her i Danmark, oplyser hun.

