Danskere er rasende: Føler sig bestjålet af streamingtjeneste

Dazn.

Navnet ringer måske ikke en klokke. Det gjorde det i hvert fald ikke for 55-årige Jørgen Larsen fra Dragør.

Men da han den anden dag tjekkede sin bankkonto, kunne han se, at Dazn havde trukket 1880 kroner. Det har Ekstra Bladet set dokumentation for.

Og Jørgen Larsen er bestemt ikke den eneste dansker, der ud af det blå har mistet 1880 kroner.

Ekstra Bladet har fået en lang række henvendelser fra folk, og et hurtigt kig på Trustpilot viser, at der er indgivet over 900 anmeldelser med samme problem.

Jørgen Larsen fra Dragør er en af de mange hundrede danskere, der føler sig bestjålet af Dazn. Foto: Privat

- Aldrig sagt ja

Fælles for dem alle er, at de på et tidspunkt har haft et abonnement til det såkaldte 'NFL Gamepass', der giver adgang til at streame NFL.

Men Jørgen Larsen og de mange andre danskere, der føler sig snydt, har opsagt deres abonnement for længe siden.

- Jeg aner ikke, hvad Dazn er. Jeg har tidligere fået en mail fra NFL Gamepass om, at de havde indgået aftale med Dazn, og jeg kunne hente deres app og se kampene derovre. Men det var jeg overhovedet ikke interesseret i.

- Jeg har aldrig været inde på deres hjemmeside, og jeg har aldrig været inde på deres app. Jeg har aldrig sagt ja til noget. Jeg har ikke engang et login til Dazn og alligevel har de trukket så mange penge fra min konto, siger Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

Heller ikke Peter Ludvig Schaldemose har sagt ja til noget som helst fra Dazn. Alligevel har han også fået trukket 1880 kroner.

- Helt tilbage i november 2021 tegnede jeg et Thanksgiving-abonnement hos NFL Gamepass, som jeg opsagde igen 9. december 2021. Siden da har jeg ikke haft noget som helst med det at gøre, og så trækker de 1880 kroner to år efter, siger han.

- De har tilmeldt mig noget, jeg aldrig nogensinde har accepteret. Det er noget værre bondefangeri. Jeg har gennemtjekket mine mails, og det fremgår slet ikke, at jeg skulle være abonnent hos dem.

Hundredvis af danskere, der tidligere har haft NFL Gamepass, har nu fået trukket 1880 kroner fra streamingtjenesten DAZN. Foto: Nick Cammett/Ritzau Scanpix

En jungle - nu undskylder de

Dazn er en international sportsstreamingtjeneste, som er ejet af Perform Group, der udbyder data til spilleselskaber. Selskabet blev etableret i 2016, da man sikrede sig de globale rettigheder til Japans J-League.

I dag sidder de på fine og forholdsvis store fodboldrettigheder i blandt andet Tyskland, Spanien, Østrig, Italien, Canada, USA og Japan. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har streamingtjenesten også budt på rettighederne til at vise Superligaen fra 1. juli 2024.

Jørgen Larsen føler sig bestjålet. Da han fandt ud af, at pengene var væk, kontaktede han sin bank, der forklarede, at han skulle lave en indsigelse hos Nets.

De fortalte, at en lang række danskere havde kontaktet dem med samme problem.

Herefter forsøgte han at komme i kontakt med Dazn. Men det skulle vise sig at være svært.

- Det var umuligt. Der er et nummer, men telefonen ligger på med det samme. Der er ikke noget dut eller bip eller noget som helst. Det eneste nummer, jeg kan finde, er et til Holland. Jeg kiggede rundt på deres side for at finde noget med opsigelse, og det var en jungle, siger Jørgen Larsen.

Peter Ludvig Schaldemose havde dog held med at komme i kontakt med Dazn.

- Jeg kom i en kø, hvor der var 300 mennesker foran mig, og det tog et par timer. Men jeg insisterede og fik til sidst at vide, at jeg ville få mine penge igen inden for syv hverdage. Så må vi se, om det sker, siger han.

Beklager

Ekstra Bladet har ikke kunnet få kontakt til den danske afdeling af Dazn. Men streamingtjenestens britiske afdeling er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Her lyder forklaringen, at NFL Gamepass-kunder og deres tilgængelige oplysninger er blevet overflyttet til Dazn.

'Alle kunder skulle have modtaget en e-mail omkring den 31. juni med detaljer om deres betalingsplan med den næste betalingsdato og det beløb, som vil blive trukket fra deres konto'.

'Men hvis kunder ønsker at ændre deres plan, skal de kontakte vores kundeservice, som vil annullere deres abonnement og give dem en fuld refusion'.

'Vi beklager ulejligheden. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt'.