Dart-dronningen: - Det er ufatteligt

Hun blev verdenskendt i december, da hun som den første kvinde nogensinde vandt over en mand ved VM i dart.

Siden bankede hun også en mand i anden runde, inden hun tabte i 1/16-finalen. Nu er 25-årige Fallon Sherrock tilbage i rampelyset.

Torsdag aften i Nottingham skriver hun igen darthistorie, når hun bliver første kvinde i den engelske Premier League. Og verden er en anden end før VM, for nu bliver hun genkendt af fremmede verden over.

- Selvfølgelig vidste jeg, at det ville være en stor ting, hvis en kvinde vandt, men som det er blevet, det kunne jeg ikke forestille mig, siger Sherrock i et interview på Sport 1.

- Det er simpelthen ufatteligt, at hele verden taler om det. Pludselig vil alle spille dart, siger Sherrock.

- Jeg håber, at jeg med min succes har været i stand til at ændre folks tankegang. Før blev dart set som et pub-spil, men nu ser folk, at der er normale mennesker som mig, der også spiller, siger Sherrock.

Hun er i Premier League valgt som en af ni udfordrere, der hver skal op imod en seedet spiller. Sherrock møder Glen Durrant torsdag klokken 20.

- Jeg er så begejstret for at være med i så stor en turnering. Det gør en drøm til virkelighed, og jeg kunne næppe have bedt om noget bedre, siger Sherrock.

Premier League spilles frem til 21. maj, hvor det hele afsluttes med playoff i O2 Arena i London. Hollandske Michael van Gerwen har vundet turneringen de seneste fire år.

