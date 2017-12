Dart-legende styrer mod historisk finale

Når man går ind til scenen til lyden af 'The Power' med Snap, er man ingen vårhare. Men Phil Taylor er nu også en moden herre på 57 somre. Kendt som 'The Power' er han darthistoriens største spiller og spiller i disse dage sit sidste verdensmesterskab.

Med maner.

Karrierestoppet er selvvalgt; ikke fordi evnerne er utilstrækkelige, hvilket han beviste fredag aften med en overbevisende præstation i kvartfinalen. Han slog Gary Anderson 5-3 og fik ved samme lejlighed revanche for nederlaget til skotten i deres VM-finale for to år siden.

Dermed lever håbet om en ufattelig 17. VM-titel i bedste velgående.

Den dobbelte verdensmester Gary Anderson kunne ikke stille noget op i den afgørende del af kvartfinalen fredag aften. Foto: AP

I semifinalen venter den useedede waliser og turneringens store overraskelse Jamie Lewis. Hos bookmakerne er dartlegenden allerede enorm favorit til at nå finalen.

- Der skulle kæmpes for det, men jeg vidste, at jeg bare skulle holde ham under pres. Det er den bedste følelse i verden at høre fansene synge mit navn, og jeg kommer til at savne det efter næste uge, men jeg har lavet det her i 30 år, sagde Taylor efter sejren til Sky Sports.

Waliseren giver pengene 15 gange igen, hvis han formår at slå overmagten.

- Jamie Lewis er en fantastisk knægt. Han er stille og passer sit eget. Det her vil ændre hans liv, siger legenden.

Gennem sin karriere har Phil Taylor vundet over syv millioner pund. Han var en af de 16 professionelle spillere, som brød ud af det britiske dartforbund og skabte, hvad der nu er kendt som PDC (Professional Darts Corporation).

Phil Taylor annoncerede sit karrierestop efter dette VM for snart et år siden. Foto: AP

Der er her, hvor tv-pengene og de store sponsorater er. De turneringer, du i Danmark ser på TV3 Sport med de store fester i baggrunden.VM omkring jul og nytår er den største af dem alle og har en præmiesum på 1,8 millioner pund, hvor vinderen snupper 400.000 pund. Der er lige knap 3,4 millioner kroner efter dagens kurs.

Den anden semifinale står mellem den førsteseedede verdensetter Michael Van Gerwen og 20-seedede Rob Cross. Turneringens hollandske storfavorit var tæt på at snuble i sin kvartfinale mod landsmanden Raymond Van Barneveld, men slog ham i sidste sæt i en sand gyser. Semifinalerne spilles fra klokken 20.30. Der er finale nytårsdag klokken 21.00.

Se det afgørende sæt i den hollandske gyser her:



Se også: Lagt for had efter kæmpe skandale: Her bliver han buhet ud af VM

Se også: Se det her: VM-pokal stjålet for rullende kamera

Se også: Gigantisk skak-drama: Til helvede med ham!

Se også: Ny norsk skak-komet fik legende til at græde