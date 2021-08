Dartverdenen i chok: 33-årig topspiller død

Dartverdenen blev tirsdag ramt af en tragisk nyhed, efter at verdensomspændende dartforbund PDC i en pressemeddelelse meddelte, at den australske professionelle dartspiller Kyle Anderson er død.

Han blev bare 33 år.

- Vi sender vores tanker til Kyles familie og venner i denne frygtelig triste tid - især til hans kone og børn, siger PDC's præsident Barry Hearn til forbundets hjemmeside.

- Kyles præstationer i hans kortvarige karriere var fremragende, Han var en populær spiller på turnéen, og hans talent og engagement gjorde ham til en inspiration for andre spillere rundt om i verden.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort. Den australske dartspiller lagde for to uger siden et billede på Instagram fra, hvad ligner et hospital med teksten 'sker lidt for ofte nu'.

'Han var en fantastisk spiller'

Flere profiler fra sporten begræder på de sociale medier Andersons dødsfald. Verdens bedste spiller inde for sporten, Michael Van Gerwen skriver på Twitter:

- En dejlig mand, der altid sjov at være sammen med. Meget ked af at høre om Kyle. Vi havde mange gode kampe, og han var en fantastisk spiller. Hvil i fred, ven