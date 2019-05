Datter i sorg: - Det kan ikke være rigtigt

Torsdag døde den tidligere wrestler og playboymodel Ashley Massaro i en alder af blot 39 år.

Dødsårsagen er endnu ikke meldt officielt ud, men der skulle definitivt ikke ligge noget kriminelt bag, lyder meldingen fra politiet.

Nu har datteren Alexa delt sin sorg over tabet af moderen i en story på Instagram

- Jeg ville ønske, jeg kunne have fået flere billeder den seneste tid. Jeg elsker dig mor. Jeg vil vågne op i dine arme mere end noget andet. Jeg vil give dig et kæmpe kram.

- Please, kom tilbage. Det kan ikke være rigtigt. Please, Gud. Det kan ikke bare være det, skriver hun henover et billede af de to.

Massaro var en del af det internationale wrestlerforbund, WWE, frem til 2008, men forsøgte at sparke gang i karrieren igen ved at deltage i flere wrestling-events rundt om i USA.

Forbundet har da også udtrykt sorg over tabet af den tidligere stjerne.

- Vi er kede af nyheden om den tidligere WWE-superstjerne Ashley Massros tragiske død. Hun deltog i WWE fra 2005-2008 og var elsket af sine kollegaer og fans i hele verden. WWE sender sine kondolencer til Ashleys familie og venner, lyder det.

Ved siden af wrestlerkarrieren var Ashley Massaro også en hyppig gæst hos Hugh Hefner i hans Playboy-mansion.

