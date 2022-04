Deadline overskredet: Dansk stjerne færdig for nu

Gabriel 'Iffe' Lundberg klarede ikke cuttet til Phoenix Suns' slutspilstrup, og ingen øvrige hold samlede ham op. Dermed er NBA-sæsonen ovre for danskeren

Mandag klokken 21.00 var et særdeles vigtigt tidspunkt for et af Danmarks brandvarme og aktuelle sportsnavne.

Op til klokkeslættet havde holdene i NBA mulighed for at skrive under med Gabriel 'Iffe' Lundberg, der natten til mandag spillede sin sidste kamp i denne omgang for Phoenix Suns.

I marts skrev han sig ind i historiebøgerne ved at blive den første dansker til at få spilletid i verdens stærkeste basketball-liga. Men nu står slutspillet i Western Conference for døren, og i den trup, som Phoenix-mandskabet satser på, figurerer 'Iffes' navn ikke.

For klubben gav den sidste ledige plads til Ishmail Wainright.

Ligesom sin danske holdkammerat var han ansat på en two way-kontrakt, men fordi han nu skal spille slutspil, er den lavet om til en standardkontrakt, hvilket er et krav.

44 minutters spilletid, 11 assists og 11 scoringer fordelt på fire kampe mod henholdsvis Oklahoma City Thunder, LA Lakers, LA Clippers og Sacramento Kings var, hvad det blev til for den 27-årige dansker i Phoenix Suns.

I det sidste opgør mod Sacramento Kings gjorde han imidlertid, det han kunne for at efterlade et godt indtryk med små 27 minutters spilletid og 10 point fra hans hånd.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gabriel 'Iffe' Lundberg er den første dansker til at spille og lave point i den bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA. Foto: CHRISTIAN PETERSEN/Ritzau Scanpix

Fremtiden kan være lys

Og måske det netop er sådan en præstation, der vil charmere Phoenix til at satse på ham igen, når slutspillet er overstået.

Det vurderer TV 2 Sports basketball-ekspert Thomas Bilde, der er fortrøstningsfuld på danskerens vegne.

- Han må og kan fortsat træne med holdet foråret og sommeren over, mens de spiller slutspil, og jeg tror på, han underskriver en ny kontrakt, så han dermed er med i næste sæson, siger han til Ekstra Bladet.

- Han har gjort det godt. Han har efterladt det bedst mulige indtryk, og han har været glad for at være der. Det betyder meget, når begge parter skal træffe en beslutning senere.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Gabriel 'Iffe' Lundberg.

Phoenix Suns sikrede sig en plads i slutspillet med manér. Efter 82 kampe var 64 af dem sejre, og det var nok til en førsteplads foran Memphis Grizzlies.