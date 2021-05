Den undskyldning har du aldrig hørt før

Hestetræneren Bob Baffert har kreative undskyldninger klar, efter vinderen af Kentucky Derby i år, Medina Spirit, er blevet testet positiv for doping

Undskyldninger er der mange af, og Bob Baffert, som er træner for vinderhesten ved Kentucky Derby, der sidenhen er blevet testet positiv for doping, har baglommen fuld af dårlige undskyldninger.

Han mener, at man simpelthen ikke kan stole på dopingprøver, fordi positive testsvar kan ske af mange grunde.

Ifølge hestetræneren selv havde en staldkarl, der havde indtaget hostesaft, urineret på høet i stalden, og det havde ført til en positiv doping test ved en unavngiven hest.

Sidste år undskyldte Bob Baffert en positiv dopingtest med, at hestene var testet positive, fordi staldkarlene bruge håndcreme med lidokain i, hvilket hestene havde indtaget.

Alle undskyldningerne har Bob Baffert givet til sportsjournalisten Rick Bozich, der har delt ud af samtalen med træneren på sin Twitter.

- Baffert sagde 'Jeg gjorde det ikke'. 'Det her burde være blevet set på på en anden måde... vi er en åben bog', skriver sportsjournalisten Rick Bozich.

Bob Baffert holder altså hårdt fast i, at det i hvert fald ikke er hans skyld eller med vilje, at Medina Spirit er doping positiv. Det er faktisk alle andres skyld.

- Det var ret hårdt. Jeg tror, at med alt den larm der blev lavet, at vi lever i en anderledes verden nu. Det her Amerika er anderledes, udtalte Bob Baffert til Fox News, om hvordan sagen er blevet håndteret.

Medina Spirit beholder i øjeblikket Kentucky Derby-titlen, indtil at der er kommet svar på endnu en dopingtest. Det kan tage op til et halvt år, før der kommer endeligt svar.

