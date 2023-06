Denver bringer sig foran efter tredje kamp i NBA-finaleserien

Denver Nuggets har vundet den tredje kamp i finaleserien i NBA, Nordamerikas bedste basketliga, over Miami Heat 109-94.

Kampen sluttede kort efter klokken fem torsdag morgen dansk tid.

Dermed har Denver vundet to kampe, mens Miami har vundet én.

I NBA's slutspil bliver der spillet i et bedst ud af syv-format. Det betyder, at man skal vinde i alt fire kampe for at vinde en serie.

Nattens kamp blev spillet på Miami Heats hjemmebane. De første to kampe blev spillet i Denver.

Denver Nuggets' tilhængere kan især takke serbiske Nikola Jokic for at gøre sit for at få Colorado-holdet et skridt tættere på at kunne kalde sig mestre.

Jokic bliver med sin præstation i kampen ifølge nyhedsbureauet AFP den første spiller til at kunne tælle mindst 30 point, 20 rebounds og 10 assists i en kamp i NBA-finaleserien.

Stor kamp af Murray

32 point, 21 rebounds og 10 assists stod Jokic nemlig for, da Denver altså kom stærkt tilbage efter hjemmebanenederlaget i anden kamp.

Jokic scorede natten til torsdag på 12 ud af 21 forsøg.

Også holdkammeraten Jamal Murray leverede en stor kamp. Canadieren endte på 34 point, 10 rebounds og 10 assists.

Kampen var ellers først tæt og jævn, og første periode endte 24-24. Holdene fulgte hinanden frem til halvvejs i anden periode. Herefter overtog Denver.

Efter tredje periode var vinderholdet foran med 14 point, og Miami formåede aldrig at indhente føringen.

Lørdag spilles den fjerde kamp i finaleserien.

Denver tog sejren i den første kamp med 104-93 natten til fredag dansk tid. Miami Heat bragte senere balance i regnskabet, efter at holdet natten til mandag dansk tid slog Denver 111-108 i den anden kamp.