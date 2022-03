Det er en barnedrøm, der er gået i opfyldelse for NBA's første danske basketballspiller, Gabriel 'Iffe' Lundberg

En dansker. I NBA.

Ja, den er god nok. Gabriel 'Iffe' Lundberg bliver den første danske basketballspiller, der træder ind i verdens bedste basketball-liga. Men selvom papirerne med Phoenix Suns er skrevet under, så har hovedpersonen selv lidt svært ved at fatte det.

Det siger han til TV 2 Sport.

- Det er fuldstændig urealistisk. Det er en drøm, jeg har haft sine jeg var en meget ung dreng, og jeg kan nærmest ikke beskrive det. Jeg er bare mega spændt på at komme i gang, lyder det fra den 27-årige stjerne, der tilslutter sig NBA's aktuelle tophold.

Han fortæller videre, hvordan han kun kommer til at spille på førsteholdet, der tæller superstjerner som Chris Paul og Devin Booker. Derfor handler det nu om at gøre sig fortjent til spilletid.

Lundberg fik fredag ophævet sin kontrakt med CSKA Moskva grundet Ruslands invasion af Ukraine, men der skulle altså ikke gå længe, før fremtiden var på plads for den dygtige dansker.

Skiftet til verdens bedste basketball-liga har efterfølgende trukket massive overskrifter i Danmark, hvor NBA-entusiaster og også eksperter har haft armene i vejret.

- 'Iffe' er klar både mentalt og fysisk. De vil blive overrasket over, hvor stærk han er, sagde NBA-ekspert Morten Stig Jensen blandt andet til Ekstra Bladet lørdag.

Gabriel 'Iffe' Lundberg var faktisk med i NBA-draften tilbage i 2016, men blev ikke valgt af noget hold. Dengang tørnede han ud for Horsens IC i Danmarks bedste basketballrække.

Siden har han været forbi først spansk og siden polsk basketball, før han sidste år drog til CSKA Moskva.

Lundberg regner med at rejse til Phoenix og slutte sig til sin nye arbejdsgiver inden for de næste to uger.