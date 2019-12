DIF hylder straf til Rusland: Brug for stærkt signal

Danmarks Idrætsforbunds (DIF) direktør, Morten Mølholm Hansen, er tilfreds med, at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har valgt at udelukke Rusland fra internationale sportsbegivenheder i fire år for dopingfusk.

- Set med vores briller er det en fin, hård straf, som vi synes, er på sin plads. Vi er glade for, at Wada handler enstemmigt.

- Alle er enige om at sende et meget stærkt signal til russerne, der dybest set har drevet gæk med os de senere år, siger Morten Mølholm Hansen.

Med udelukkelsen går Rusland som nation glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022, men russiske atleter kan stille op under neutralt flag, hvis de kan bevise deres uskyld.

Uanset er det et meget hårdt slag for Rusland som sportsnation, og derfor følte Mølholm sig heller ikke sikker på, at Wadas eksekutivkomité ville følge anbefalingen fra et ekspertråd om fire års udelukkelse.

- Jeg havde i hvert fald håbet på det, men man kan aldrig vide med international politik. Rusland er en stor og mægtig nation og idrætsnation, så man kunne ikke vide, hvad der var af interesser. Men det ser godt ud, siger Mølholm.

Sagen kan dog ikke lukkes helt. Rusland kan inden for tre uger vælge at appellere dommen.

- Jeg vil skyde på, at russerne appellerer til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, så derfor har vi nok ikke hørt det sidste til sagen, men det her er en god start, siger DIF-direktøren.

