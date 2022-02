DIF vil udelukke Rusland og Hviderusland fra al sport

Ruslands invasion af Ukraine skal have konsekvenser for landets sportsudøvere.

Det mener Danmarks Idrætsforbund (DIF), som vil have udelukket både Rusland og Hviderusland fra al sport.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse lørdag.

- Ruslands angreb på den ukrainske befolkning er totalt uacceptabel og kræver international fordømmelse og sanktioner.

- Derfor er vores holdning klar: Rusland og Hviderusland skal udelukkes fra al international sport og idrætsligt samkvem, siger Hans Natorp, formand i DIF.

Rusland indledte tidligt torsdag morgen en militær invasion af Ukraine - med Hviderusland som støtte.

Hans Natorp fortæller, at dansk idræt lige nu arbejder på højtryk både nationalt og internationalt for at sanktionere russerne.

Samtidig opfordrer DIF sine egne forbund og klubber til ikke at have idrætsligt samkvem med Rusland og Hviderusland i Danmark.

Hans Natorp mener, at sporten skal være en del af de sanktioner, man i øjeblikket arbejder på hos blandt andre EU.

- Fra DIF’s side arbejder vi intensivt sammen med såvel de nordiske idrætsforbund og andre idrætsorganisationer på at finde fælles veje til, hvordan vi kan lægge størst muligt pres på Rusland.

- Samtidig lægger en række af vores specialforbund pres på deres europæiske og internationale organisationer for at finde fælles fodslag for udelukkelse af Rusland fra sportskonkurrencer, siger Natorp.

Udmeldingen kommer dagen efter, at kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) slog fast, at hun vil have Rusland udelukket fra al international sport.

- Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, sagde hun fredag.

Situationen i Ukraine har allerede fået flere konsekvenser for sportens verden. Blandt andet er årets Champions League-finale i fodbold blevet flyttet fra Sankt Petersborg til Paris.