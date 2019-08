Diskvalificeret efter dette stunt

De tog hinanden i hænderne og krydsede stregen sammen som vindere af et triatlon i Tokyo.

Men det medførte diskvalifikation for de to engelske vindere, Jessica Learmonth og Georgia Taylor-Brown. Det skriver svenske Aftonbladet.

Publikum var ellers ganske fornøjede over duoens idé om at løbe i mål sammen.

Sagen er bare den, at det må man ikke ifølge International Triathlon Union. ITU-reglerne siger, at 'atleter, der løber i mål i en konstrueret ens tid, hvor man altså bevidst ikke forsøger at have forskellige tider, bliver diskvalificeret'.

Learmonth og Taylor-Brown løb ind i tiden 1:40:08, hvilket var 11 sekunder hurtigere end Flora Duffy fra Bermuda, der nu står som vinder.

Stuntet betyder, at de to englændere går glip af den pengepræmie, der var på højkant ved løbet, der var et test-løb forud for OL.

Præmien var på godt 125.000 kroner til vinderen og 83.000 til nummer to.

Learmonth har dog taget udfaldet pænt. Det fremgår af nedenstående opslag på Instagram.

- Jeg kunne aldrig have drømt om at løbe over stregen sammen med G (Georgia, red.), skriver Learmonth blandt andet i opslaget, som kan læses herunder.

Skal kæmpe for OL

Learmonth og Taylor-Brown, der er henholdsvis 31 og 25 år, er gode venner privat. Men måske lidt for gode i forhold det stunt, venneparret fandt på.

De to englænderes påfund betyder nu, at de ikke er sikre på at kunne deltage ved de Olympiske Lege i Tokyo i 2020.

Det er nemlig begrænset, hvor mange deltagere der kan være med ved OL. Derfor må duoen enten sørge for at deltage ved flere kvalificerende løb, eller også skal de sætte deres lid til, at det engelske triatlonforbund kan redde trådene ud.

Det britiske triatlonforbunds direktør, Mike Cavendish, er fortrøstningsfuld efter diskvalifikationen.

- Selvfølgelig er det skuffende, at Jess og Georgia blev diskvalificeret, men det vidner om en stor bredde, at vi stadig har en atlet på podiet, siger Cavendish.

Han refererer til, at Vicky Holland sluttede som nummer tre som følge af de to diskvalifikationer.

Brødrene Alistair og Jonny Brownlee gik viralt, da de skulder om skulder kom sammen i mål ved et løb i 2016. Dengang var dette tilladt. Foto: Damir Sagolj/Ritzau Scanpix

Situationen bringer minderne tilbage til et lignende løb i 2016. Her hjalp Alistair Brownlee sin bror Jonny over stregen ved et løb i Mexico.

Alistair bar Jonny i næsten en kilometer, før han kunne smide sin bror over stregen.

Dengang var det dog ikke blevet en del af reglementet, at man ikke måtte krydse stregen sammen.

Jessica Learmonth vandt europamesterskabet i triatlon i 2017. Georgia Taylor-Brown har taget flere medaljer ved World Series, blandt andet guld i år.

Se også: Stort comeback efter fødsel: - De skal være bange nu

Se også: Danske Michelle: Fødte i maj - i dag vil hun vinde Ironman