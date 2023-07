Dobbelt OL-guldvinder død - 51 år gammel

Nikki McCray-Penson, der var med til at vinde OL-guld i basketball for USA i 1996 og 2000, er afgået ved døden i en alder af 51 år

En af USA's OL-helte er gået bort alt for tidligt.

Nikki McCray-Penson var med til at vinde OL-guld for det suveræne amerikanske basketlandshold i Atlanta i 1996 og Sydney i 2000, men fredag døde hun som 51-årig.

Det skriver flere amerikanske medier, som har fået oplysningerne bekræftet af Rutgers University, hvor hun var assistenttræner for klubbens basketballhold.

Det er uvist, hvad hun døde af, men hun blev i 2013 diagnosticeret med brystkræft.

Nikki McCray-Penson (th) jubler over OL-triumfen i 2000. Foto: ELISE AMENDOLA/Ritzau Scanpix

Tre gange all star

Nikki McCray-Penson, der blot gik under navnet Nikki McCray, mens hun stadig spillede, nåede ud over OL-triumferne at spille otte sæsoner i WNBA, hvor hun også gjorde sig fortjent til det såkaldte All Star-hold tre gange.

Den bedste amerikanske kvindeliga har da også markeret dødsfaldet på Twitter.

- Det er med tunge hjerter, at vi er blevet gjort bekendt med Nikki McCray-Pensons død. Som et elsket medlem af vores WNBA-familie var Nikki tre gange All-Star i løbet af sine otte sæsoner i ligaen.

- Vores tanker og bønner er hos Nikkis familie og elskede, skriver WNBA.

Stoppede i 2021

Nikki McCray-Penson blev indlemmet i Hall of Fame i 2012 og fortsatte som træner, efter hun stoppede karrieren. Hun stoppede som træner for Mississippi State i 2021 efter blot en enkelt sæson af helbredsmæssige årsager.

Hun var dog tilknyttet Rutgers University som assistenttræner helt frem til sin død, og universitetet begræder selvsagt dødsfaldet.

- I dag er en meget trist og emotionel dag for alle, der kendte og elskede Nikki. Nikki havde et stort smil og et endnu større hjerte. Hun var fuld af liv, energi og var utrolig sjov at være omkring, lyder det i en pressemeddelelse fra cheftræner Coquese Washington.