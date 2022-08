'Dødens købmand' kan blive Griners redning

Den amerikanske basketballstjerne skal ni år i et russisk fængsel og betale en heftig bøde for at have smuglet cannabisolie ind i landet tilbage i februar. Men alt håb er ikke ude for stjernen

Står det til det russiske retssystem skal den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner udskifte sin 1.600.000 kroner store kontrakt og den orange Phoenix Mercury-uniform med en ensfarvet orange kedeldragt og ni år i en russisk fængselscelle.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har ytret sin utilfredshed med strafudmålingen. Straks efter dommens offentliggørelse udtalte han, at han vil have Griner tilbage til USA. Men hvad er så stjernens muligheder for at komme ud af de russiske kløer?

Udveksling med russisk våbenhandler

Diskussioner mellem den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken og den russiske pendant Sergei Lavrov om at få basketstjernen ud af russiske kløer begyndte angiveligt allerede i slut juli. Chancerne for, at Griner ender tilbage på amerikansk jord, er store. USA har allerede været ude og sige, at de har tilbudt en byttehandel med russerne.

Annonce:

Handlen kommer desværre til at koste amerikanerne dyrt. Russerne kræver - ifølge kilder tæt på sagen dog - at amerikanerne vil løslade en af verdens farligste forbrydere i bytte for stjernens frihed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Manden, der skal redde stjernen fra at rådne op i et russisk fængsel, bliver her anholdt i Bangkok i 2010 FOTO: Ritzau Scanpix

'Dødens Købmand' eller russerens borgerlige navn, Viktor Bout, er på nuværende tidspunkt fængslet i USA, hvor han afsoner en 25-år lang fængselsdom for at planlægge drab på amerikanske statsborgere, salg af antiluftskyts og for at forsyne en terrororganisation.

I sin tid krævede det en større operation for at få kløerne i russeren. Læs mere her om operationen, der startede i København.

En basketballspiller i bytte for en våbenhandler lyder som en urimelig handel. Derfor er det også på tale, at den amerikanske statsborger og tidligere marinesoldat Paul Whelan er blevet en del af byttehandlen, der skal få stjernen tilbage til USA. Whelan blev i 2020 anholdt på russisk jord og senere idømt 16 år for spionage.

Annonce:

Benådning

Der er en anden mulighed for, at Brittney Griner kan rejse hjem til hjemland i god behold. Den er desværre knap så sandsynlig. Det kræver, at den russiske præsident Vladimir Putin vælger at se bort fra rettens dom og benåde Griner.

Griner, der siden februar har været tilbageholdt af de russiske myndigheder, smuglede cannabisolie ind i landet, og torsdag aften dansk tid faldt dommen over amerikanerens lovbrud.

Hun har ikke lagt skjul på sin skyld i sagen, men prøvede at appellere til den russiske domstols menneskelige side ved at erklære, at hun har begået en 'ærlig fejl'. Dog uden det store udbytte.