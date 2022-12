Dømt i Rusland: Nu slipper hun fri

Den dobbelte OL-guldvinder Brittney Griner er igen en fri kvinde.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN og CBS, og Joe Biden har siden bekræftet historien via sin officielle Twitter-konto.

Ifølge medierne har Joe Bidens administration forhandlet en aftale på plads med Rusland. Det betyder, at USA sender våbenhandleren Viktor Bout den anden vej. Han er kendt som 'dødens købmand'.

Ifølge amerikanske medier er Brittney Griner allerede i amerikansk varetægt, og Joe Biden oplyser på Twitter, at han allerede har været i telefonisk kontakt med Griner. Her fremgår det også, at hun sidder i et fly på vej hjem til USA. Det er Brittney Griners hustru, Cherelle Griner, som han omfavner på billedet.

Griner tilstod i sommers narkosmugling i Rusland.

Ifølge CBS kom aftalen i stand sidste torsdag. Joe Biden holder netop nu pressemøde om fangeudvekslingen på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Basketballspilleren har siddet fængslet i Rusland i ti måneder, efter hun blev anholdt for besiddelse af cannabisolie i en lufthavn i Moskva i februar. Hun fik sin endelige dom på intet mindre end ni års fængsel i august, efter hun havde erkendt at have haft cannabisolien, men nægtet at ville smugle den.

Hun har spillet for den russiske klub UMMC Ekaterinburg siden 2014.

Byttehandelen mellem Griner og våbenhandleren kommer ikke som et lyn fra en skyfri himmel.

Der har således længe været spekuleret i, at begge parter kunne være interesseret i den løsning. Så sent som 10. november udtalte præsident Joe Biden, at han håbede at nå en aftale med Vladimir Putin efter det amerikanske midtvejsvalg. Det er nu sket.

Viktor Bout, der har en fortid i det sovjetiske militær, afsonede en dom på 25 år i USA for at planlægge drab på amerikanske statsborgere, salg af antiluftskyts og for at forsyne en terrororganisation.

Det var også en del af den oprindelige plan at, et tidligere medlem af US Marine Paul Whelan skulle sættes fri fra sit fire år lange fangenskab i Rusland, men ifølge CBS er han fortsat fængslet for spionage.

Fældet i København: Han er dødens købmand