Donerer 340.000 kroner efter skyderi

Brooklyn Nets holdt et minut stilhed til ære for de kvæstede personer, der blev ramt af skud i Brooklyn. Holdet har også doneret 50.000 dollars

For en stund handlede det om noget helt andet end sport.

Natten til onsdag dansk tid spillede Brooklyn Nets en vigtig NBA-hjemmekamp mod Cleveland Cavaliers, men det var et voldsomt skyderi i en metrostation i lokalområdet, der først og fremmest optog holdene.

Hjemmeholdet holdt et minuts stilhed til ære for de mange tilskadekomne i skyderiet, og holdet oplyste, at man vil donere 50.000 dollars - svarende til cirka 340.000 kroner - til dem.

Angrebet fandt sted i metrostationen i kvarteret Sunset Park i Brooklyn. Tæt på Nets' træningsfaciliteter.

- Mine børn går i skole ikke så langt derfra, så det rammer hårdt, og jeg føler med alle dem, der er berørt af det, fortalte Steve Nash, der er cheftræner for Brooklyn Nets.

Donationen er sket i samarbejde med New York Liberty Foundation.

Politiet var naturligvis til stede. Foto: Alexi J. Rosenfeld/Ritzau Scanpix

Scenerne var voldsomme.

Gerningsmanden smed to røgbomber i subwayen, før vedkommende afgav 33 skud med en pistol.

Ti personer blev ramt. I alt kom 13 mennesker til skade under hændelsen, men ingen blev dræbt.

Brooklyn Nets endte med at vinde kampen mod Cleveland Cavaliers med 115-108.

