Dopingkontrol - nu som hjemmetest

Amerikanske sportsatleter skal teste sig selv for doping under coronakrisen.

Det er meningen med et nyt testprogram, USA's Antidopingagentur (Usada) har udviklet for at beskytte rene atleter.

Samtidig vil man undgå, at ingen får fripas på grund af reducerede test under coronapandemien.

Atleterne skal selv administrere blod- og urintest, mens de bliver overvåget digitalt af en dopingkontrollant via Facetime eller Zoom, forklarer agenturet.

I første omgang er forskellige atleter frivilligt med i et pilotprogram for at afprøve den nye måde at dopingteste på.

Det nye testprogram blev udarbejdet af Usada, da coronavirusset begyndte at sprede sig verden over og fik mange lande til at indføre udgangsforbud.

Dermed blev der også reduceret kraftigt i antallet af de dopingtest, som antidopingmyndighederne normalt foretager.

Usada-direktør Travis Tygart har kaldt det for 'et alvorligt problem', at der bliver testet mindre.

- Ingen skal tro, at de har fripas i denne periode. Men vi er også nødt til at være realistiske. En betydelig reduktion i antallet af test og nogle steder slet ingen test har skabt alvorlig bekymring, siger han.

Med det nye testprogram siger han, at Usada som andre antidopingmyndigheder 'skal genopfinde sig selv under denne krise'.

- Men forhåbentlig kan vi få nogle langsigtede gevinster og ny viden af dette program, som i sidste ende kan have virkelig god indflydelse på fremtiden for antidoping rundt i verden, siger Tygart.

Den femdobbelte olympiske mester i svømning Katie Ledecky og verdensmester i 200 meterløb Noah Lyles deltager allerede frivilligt i programmet.

