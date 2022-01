DR skubber stort show

Årets store sportspriser bliver uddelt i januar, men man skal væbne sig med tålmodighed, da gallashowet Sport 2021 er udskudt fra 8. januar til 21. januar.

DR aflyste ellers showet kørt før jul, men har nu fundet en løsning, så man alligevel kan afholde det i en anderledes udgave.

Det siger underdirektør Anders Kern Boje, der er ansvarlig for sporten i DR, i en pressemeddelelse. Det er DR, der viser showet.

- Selvom vi ikke kan præsentere et show som det, vi var i gang med at planlægge, mener vi, at vi har fundet en form, hvor de mange fantastiske sportspræstationer i 2021 får den hyldest, de fortjener, samtidig med at vi får uddelt årets sportspriser, siger Anders Kern Boje.

Showet er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DR, MCH, Team Danmark og Sport One.

Det bliver en anderledes udgave, end arrangørerne havde håbet, men det bliver altså afviklet.

Hvordan programmet helt præcist bliver, er endnu ikke afklaret. DR oplyser, at det bliver med Tina Müller som værtinde.

Det er andet år i træk, at sportsshowet ikke bliver afviklet som normalt på grund af corona.

Traditionelt uddeles blandt andet prisen som årets sportsnavn ved det store sportsshow i januar. I 2020 gik prisen til landsholdet i banecykling.

I 2021 er de tre nominerede sejleren Anne-Marie Rindom, cykelduoen Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen samt badmintonspilleren Viktor Axelsen.