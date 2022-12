Dressurlandsholdet kan blive Årets Sportsnavn i Danmark

Dressurlandsholdet er redet ind i kapløbet om at modtage en af de helt store danske sportspriser.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) skriver i en pressemeddelelse, at dressurlandsholdet er den sidste af tre nominerede til kåringen af Årets Sportsnavn 2022.

Det var præstationen ved VM i august, der sikrede landsholdet den fornemme nominering.

Her vandt det danske hold bestående af Cathrine Laudrup-Dufour, Carina Cassøe Krüth, Daniel Bachmann Andersen og Nanna Merrald Rasmussen guld for øjnene af mange danske tilskuere i Herning.

DIF-formand Hans Natorp hæfter sig ved, at dressurrytterne ikke bukkede under for presset på hjemmebane.

- Det var en umådelig flot holdpræstation, det danske dressurlandshold leverede i august, og det var en kæmpe forløsning at se rytterne træde op på skamlen som verdensmestre – og så endda på dansk jord.

- Holdet var under et kæmpe pres lige til det sidste, men viste det mentale overskud, og derfor har de i allerhøjeste grad fortjent denne nominering til titlen som Årets Sportsnavn, forklarer Natorp.

Kåringen af Årets Sportsnavn har fundet sted siden 1991. Prisen uddeles ved gallashowet Sport 2022, som ligesom dressur-VM afholdes i Herning 7. januar.

Ud over at pynte sit cv får vinderen 75.000 kroner.

En komité bestående af bland andre kronprins Frederik, DIF-formanden, Michael Laudrup og Camilla Martin udpeger den endelige vinder. Sidste år var det Viktor Axelsen, som modtog den fornemme hæder.