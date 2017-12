Drømmefinalen glippede: Elektriker sendte verdens bedste ud

Der var lagt op til lidt af en drømmefinale nytårsdag mellem den 16-dobbelte verdensmester Phil Taylor og verdens pt. absolut bedste spiller Michael van Gerwen ved årets verdensmesterskab i dart i London.

Den hollandske superstjerne måtte dog se sig slået af den tidligere elektriker og debutant Rob Cross, der slog van Gerwen 6-5 i et sandt drama.

Cross overlevede seks matchdarts, og van Gerwen må derfor ærgre sig gevaldigt over at glippe muligheden for at genvinde det VM, han vandt i begyndelsen af 2017.

Rob Cross er derimod klar til finalen, hvor han skal op imod legenden Phil Taylor, der levede op til favoritværdigheden i semifinalen mod stortalentet Jamie Lewis.

Michael van Gerwen (tv) tabte overraskende til Rob Cross (th) i semifinalen ved World Cup of Darts i London. Foto: AP

En sejr fra 17. titel

Den 57-årige englænder Phil Taylor er nu kun en enkelt sejr fra at sikre sig sin 17. verdensmestertitel i dart.

Det står klart, efter at han udraderede den useedede waliser Jamie Lewis i semifinalen med 6-1 i Alexandra Palace i London.

Phil Taylor bekræftede allerede i begyndelsen af 2017, at VM i England ville blive hans sidste turnering som professionel.

Phil Taylor kan slutte en gloværdig karriere med en 17. VM-titel. Foto: AP

Phil Taylors modstander i semifinalen, Jamie Lewis, var den første, der havde kvalificeret sig videre fra den indledende runde.

Til trods for de stensikre sejrscifre pressede Lewis sin erfarne modstander i alle kampens syv sæt.

Jamie Lewis, der end ikke var født, da Phil Taylor vandt sit første verdensmesterskab, tog første sæt i kampen, hvorefter Taylor gjorde rent bord i de seks efterfølgende sæt.

- Jeg udnyttede Jamies manglende erfaring. Det bedste er, at jeg har en dag fri i morgen. Jeg skal hvile mig og gøre mig klar til finalen, siger Phil Taylor efter kampen ifølge Sky Sports.

Jamie Lewis (th) leverede en god indsats mod Phil Taylor. Foto: AP

Efter finalen slutter karrieren for en mand, der har været med til at revolutionere en hel sportsgren både kommercielt og sportsligt.

Mens flere andre spillere ikke var for fine til at drikke øl ved stævner, grundlagde Taylor sin over 20 år lange dominans tilbage i 1980'erne med en træningsindsats på seks-otte timer om dagen.

På sin bryllupsdag i 1988 spillede han endda en kamp om eftermiddagen, inden han vendte tilbage til sin egen reception.

Med en kombination af Taylors dartevner og promoter Barry Hearns marketingevner lykkedes det i 1990'erne at løfte dart til nye sportslige og popularitetsmæssige højder i regi af det, der i dag er kendt som Professional Darts Corporation (PDC).

Fra 1995 og frem til 2003 vandt Taylor otte verdensmesterskaber i træk, men de seneste år er Taylors dominans blevet brudt.

Spillere som Michael van Gerwen, Gary Anderson og Peter Wright har overtaget Taylors plads på darttronen, og her er dart en ubarmhjertig sportsgren.

