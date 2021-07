Drømmen brast: - Tårerne fik frit løb

Tina Lunds drøm om at komme til OL i Tokyo er desværre røget i svinget med hesten Carallos skade få uger inden den store begivenhed. Springrytteren fortæller, at hun har været meget ked af det

De olympiske lege er lige rundt om hjørnet. For de deltagende er det flere års forberedelser, der kulminerer på den største scene.

Det var også Tina Lunds store drøm for denne sæson.

Hun havde kvalificeret sig til den store begivenhed og afventede landstrænerens endelige udtagelse.

Springrytterens trofaste hest Carallo pådrog sig dog en skade på vej til et stævne i Holland. Og da dyrlægen overbragte nyheden om skadens omfanget, var det slet ikke til at bære.

- Jeg var grædefærdig. Tårene fik frit løb, da det gik op for mig, at jeg hverken ville kunne deltage ved OL eller EM, siger Tina Lund til Ekstra Bladet.

For selvom det ikke var givet, at hun ville blive udtaget, så var det en drøm, der ikke fik lov til at leve.

- Jeg ville rigtigt gerne have været med til OL, det er selvfølgelig et stort mål for mig, og det har da været rigtigt hårdt, at det skal være en skade, der ødelægger det.

Det var derfor givet på forhånd, at Tina Lund ikke ville være at finde blandt de udtagede ryttere, som Danmarks Idrætsforbund kunne præsentere i slutningen af juni.

Forsidefruen er selvfølgelig træt af sin manglende deltagelse i Tokyo, men hun vurderer det til trods, at det er med stærk dansk deltagelse fra Andreas Schou, som løb med den eneste danske plads til ridebanespringning.